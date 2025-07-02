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習近平：推動統一大市場

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸國家主席習近平昨（1）日在中央財經委員會會議上強調，全國統一大市場建設是推動高質量發展的關鍵，須聚焦制度統一、開放融合與規範市場秩序。

習近平指，推動中國式現代化必須推動海洋經濟高質量發展，要走出一條具有中國特色的向海圖強之路。

央視新聞報導，會議指，縱深推進全國統一大市場建設，基本要求是「五統一、一開放」，即統一市場基礎制度、統一市場基礎設施、統一政府行為尺度、統一市場監管執法、統一要素資源市場，持續擴大對內對外開放。

會議強調，縱深推動全國統一大市場建設，要聚焦重點難點，依法依規治理企業低價無序競爭，引導企業提升產品品質，推動落後產能有序退出；規範政府採購及招標投標，加強對中標結果的公平性審查；規範地方招商引資，加強資訊揭露；推動內外貿一體化發展，暢通出口轉內銷路徑，培育一批內外貿優質企業。

此外，會議表示，持續開展規範涉企執法專項行動，健全有利於市場統一的財稅體制、統計核算制度及信用體系；引導幹部樹立及實踐正確政績觀，完善高質量發展考核體系及幹部政績考核評價體系。

會議還提到，要加強海灣經濟發展規劃，推進沿海港口群優化整合。加強海洋生態環境保護，實施海域綜合治理，推動海域分層利用，開展海洋碳匯核算。深度參與全球海洋治理，加強海洋研究、藍色經濟合作。

習近平 經濟發展 幹部

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