鍾東錦今訪陸 出席「武漢台灣周」

苗栗縣長鍾東錦將再度前往大陸交流，預計今起赴大陸湖北省，期間出席「武漢台灣周」活動。他也是今年三月以來，唯一二度登陸交流的縣市長。

據移民署公布的資料，鍾東錦將於今日至五日前往大陸地區交流，不過並未提及具體省市。據本報從兩岸多個管道了解，鍾東錦將參加湖北的第十九屆「武漢台灣周」活動，開幕式定於四日上午在武漢東湖賓館舉行，大陸國台辦高層、台灣工商團體、民間人士等，共有一千七百餘人參加。

公開資料顯示，今年三月以來，我縣市長赴大陸交流情況大減，包含福馬磋商、兩湖論壇、雙城論壇等運行多年的兩岸地方交流機制都受衝擊，部分機制停擺或降級，我方縣市長也首度因「非疫情因素」全數缺席海峽論壇。

鍾東錦今年四月曾率團到大陸四川進行產業參訪交流活動。

值得注意的是，湖北省台辦主任程良勝年初也曾受邀來台參加苗栗縣的「火旁龍之夜」活動，但究竟程良勝是否有與陸委會、海基會人員「約晤」，曾引起兩岸官方的齟齬，其後大陸各省台辦主任就沒有任何公開訪台的消息。