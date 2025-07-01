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中共新疆黨委書記 陳小江接任

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
中共新疆黨委書記陳小江。圖／取自新京報微信公眾號
中共新疆黨委書記陳小江。圖／取自新京報微信公眾號

大陸新疆維吾爾自治區「一把手」出現調整，馬興瑞不再擔任新疆黨委書記，另有任用，由中央統戰部副部長陳小江接替出任。隨著中共廿一大將重新布局人事，港媒預測，陳小江有望晉升中央政治局委員。今年四月，中央統戰部和組織部長的對調也涉及中央政治局委員層級。

新華社報導，中共中央決定，馬興瑞不再兼任新疆黨委書記、常委、委員職務，另有任用；陳小江任新疆黨委委員、常委、書記。馬興瑞新職暫未公布。

陳小江現年六十三歲，長年在水利系統工作，二○一五年官場軌跡出現轉折，調任中央紀委宣傳部長，翌年空降遼寧任省紀委書記，處理「遼寧賄選案」。二○一七年重回中紀委出任副書記、監察部副部長，晉升為正部級。二○二○年下半年，內蒙古強推國家統編教材引發爭議，陳小江調入統戰系統，於當年底接替巴特爾出任國家民族事務委員會主任、中央統戰部副部長。隔年升任統戰部主管日常工作的常務副部長，並成為中央委員。

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