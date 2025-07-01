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訪歐首站會比利時首相 王毅：中歐應做世界穩定之錨

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
當地時間1日，比利時首相德韋弗（Bart De Wever）在布魯塞爾會見到訪的大陸外長王毅。（取自大陸外交部網站）
當地時間1日，比利時首相德韋弗（Bart De Wever）在布魯塞爾會見到訪的大陸外長王毅。（取自大陸外交部網站）

根據大陸外交部網站消息，當地時間1日，比利時首相德韋弗（Bart De Wever）在布魯塞爾會見到訪的大陸外長王毅。王毅表示，面對變亂交織的國際局勢，中歐應堅持夥伴關係定位和合作共贏主基調，共同維護多邊主義和自由貿易體制，做世界的「穩定之錨」。

在7月下旬中歐峰會在北京登場之前，王毅6月30日起對比利時、德國與法國展開為期一周的訪問，首站是比利時布魯塞爾。

據陸方發布，德韋弗強調，歐中視角雖不同，但面對當前複雜地緣政治，雙方應加強交往，增進互信。他並指，比方堅信多邊主義，支持歐洲加強自主，期待歐中領導人會晤能有正面成果。他還說，比利時政府堅定奉行「一個中國政策」，不會有任何改變。

王毅說，中方讚賞比利時新政府奉行理性務實對華政策，願同比方弘揚傳統友好，推動中比全方位友好合作夥伴關係持續穩健前行。歡迎更多比利時企業赴大陸發展，希望比方同樣為大陸企業赴比投資提供公平、安全、可預期的營商環境。

王毅表示，今年是中歐建交50週年，具有承前啟後重要意義。中歐半世紀交往歷程充分證明，雙方完全可以互相尊重，實現合作共贏。他強調，「面對變亂交織的國際局勢，中歐作為全球兩大力量、兩大市場、兩大文明，應堅持夥伴關係定位和合作共贏主基調，加強溝通、增進理解，築牢互信，共同維護多邊主義和自由貿易體制，做世界的『穩定之錨』，成為彼此可靠、相互成就的夥伴。」

根據大陸外交部網站消息，雙方也就烏克蘭問題等交換了看法。

王毅訪問比利時期間，還將與比利時副首相兼外交大臣普雷沃舉行會談，並在當地時間2日下午，於布魯塞爾與歐盟外交及安全政策高級代表卡拉斯舉行第十三輪中歐高級別戰略對話。

在德國，王毅將與新任外長瓦德福舉行會談，這是王毅自今年5月德國新政府上台來首次訪德；在法國，將會見法國外長巴羅，後者曾於3月訪問大陸。

王毅 比利時 外交部

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