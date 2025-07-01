快訊

軍人優先登機今起實施！旅遊業者不解「政策推行頗奇怪」、曝實際影響

地震預言先別慌！日旅達人猜測7月5日最大新聞是這條 「不是過了就沒事」

疑感情糾紛「狹路相逢」！2駕駛飛車追逐釀14車連環撞、6人送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

廣西自治區主席落馬後 壯族官員韋韜獲任黨委副書記

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
韋韜（左）已經擔任廣西壯族自治區政府黨組書記，料將接替藍天立任主席。圖為今年4月太原市委書記韋韜調研新質生產力。（圖／取自太原市政府官網）
韋韜（左）已經擔任廣西壯族自治區政府黨組書記，料將接替藍天立任主席。圖為今年4月太原市委書記韋韜調研新質生產力。（圖／取自太原市政府官網）

大陸廣西壯族自治區前任主席藍天立日前落馬後，替補人選已經浮現，由同是壯族的副省級幹部韋韜，自山西調至廣西，升任自治區黨委副書記以及自治區政府黨組書記，循例料將接任廣西自治區主席。

按照中共官場慣例，五大自治區主席（二把手）都由該自治區主體少數民族出身的官員擔任。

廣西日報7月1日披露，中共中央批准：韋韜任廣西壯族自治區黨委委員、常委、副書記。廣西壯族自治區黨委研究決定：韋韜任廣西壯族自治區政府黨組書記。

韋韜生於1970年4月，是中共二十屆中央候補委員，此前擔任山西省委常委、太原市委書記，也是壯族官員中極少數的副部長級官員之一。

公開資料顯示，韋韜曾在廣西工作多年，擔任過廣西柳州鋼鐵（集團）公司董事、副總經理，廣西北部灣國際港務集團有限公司黨委副書記、副董事長、總經理等職，2017年12月任玉林市委副書記，2018年1月當選為玉林市市長，2020年3月任廣西北部灣國際港務集團黨委書記、董事長 。2021年2月，韋韜跨省升任山西省政府黨組成員、副省長。2021年10月，韋韜當選為山西省委常委，同年11月擔任太原市委書記，直至此次調回廣西。

今年5月16日傍晚，中共中央紀委國家監委網站宣布，廣西壯族自治區黨委副書記、自治區政府主席藍天立涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

中共二十屆中央委員會成員中，僅有一位是壯族，即5月初落馬的時任廣西自治區主席藍天立，而中共二十屆中央候補委員則有兩位壯族，除韋韜外，另一位是南寧市委書記農生文。

自治區 中共

延伸閱讀

中國大陸廣西男被洪水圍困...房屋隨時倒塌 無人機緊急「吊人」救援

暴雨襲華南 湖南逾40萬人受災 百人連夜修堤防災情擴大

廣西賀州市副市長陳華 嚴重違紀違法被雙開

手機尾號「77777777」 天津起標價130萬 吸引7000人次圍觀

相關新聞

港回歸28周年...陸外交部：一國兩制堅實保障 港前景廣闊

今天是香港主權移交28周年，同時時值香港國安法公布實施5周年之際，許多西方政治人物與組織出聲聲援香港人權自由。對此，大陸...

習近平召開財經委會議 推動統一大市場與海洋經濟發展

大陸國家主席習近平7月1日在中央財經委員會會議上強調，全國統一大市場建設是推動高質量發展的關鍵，須聚焦制度統一、開放融合...

訪歐首站會比利時首相 王毅：中歐應做世界穩定之錨

根據大陸外交部網站消息，當地時間1日，比利時首相德韋弗（Bart De Wever）在布魯塞爾會見到訪的大陸外長王毅。王...

廣西自治區主席落馬後 壯族官員韋韜獲任黨委副書記

大陸廣西壯族自治區前任主席藍天立日前落馬後，替補人選已經浮現，由同是壯族的副省級幹部韋韜，自山西調至廣西，升任自治區黨委...

制裁菲前參議員 陸外交部：損害利益必付出代價

大陸外交部7月1日上午宣布，對菲律賓前參議員托倫蒂諾（Francis Tolentino）實施制裁，指其在「涉華問題」上...

中共統戰部副部長陳小江 接任新疆自治區黨委書記

新華社報導，日前，中共中央決定，馬興瑞不再兼任新疆維吾爾自治區黨委書記、常委、委員職務，另有任用，值得注意的是，馬興瑞2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。