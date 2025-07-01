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馬興瑞卸任新疆書記 港媒：比照前任轉閒差或任要職

中央社／ 台北1日電

中共昨天召開中央政治局會議後，今天即宣布政治局委員之一的馬興瑞不再擔任新疆黨委書記且「另有任用」，引起注意。港媒分析，馬興瑞未來有兩種可能，一是像前任新疆書記張春賢、陳全國般轉任閒差，二是轉任新的重要領導職務。

中共6月30日召開中央政治局會議。據新華社報導，會中審議了「黨中央決策議事協調機構工作條例」，並「研究了其他事項」。一般認為，報導所指的「其他事項」即涉及人事領域。

現年66歲、具有航太背景的馬興瑞，在2022年10月經由中共20大晉升為政治局委員。在此之前，馬興瑞已先於2021年12月接任新疆黨委書記，當時即被外界認為是進入政治局的預兆。

馬興瑞長期在中國航太單位任職，2007年升任中國航天科技集團公司總經理。2013年3月轉入政府部門，出任中國工信部副部長，並兼任國家航天局長、國家原子能機構主任、國家國防科技工業局長等職。

2013年11月，馬興瑞被調往地方，轉任廣東省委副書記兼政法委書記；2015年3月接任深圳市委書記；2016年12月又升任廣東省長，直到2021年12月接任新疆黨委書記。

香港01報導，中共中央今天發布馬興瑞不再擔任新疆書記，且「另有任用」。未來馬興瑞的仕途有兩種可能，第一種可能是與前任新疆書記張春賢、陳全國一樣，出任中央某個決策議事協調機構的副手，或在日後轉任人全國人大、全國政協的副國級領導人。

報導稱，第二種可能是考慮到馬興瑞主政新疆的表現和過往履歷，出任「更加重要的領導職務」。然而，目前並非中共黨政人事換屆年，若馬興瑞出任更重要的領導職務，即說明中共中央有新的重要人事安排和調整，待適當時機發布消息。

至於接任新疆黨委書記的前中共中央統戰部副部長陳小江，星島網報導，現年63歲的陳小江曾任中國水利部辦公廳主任；2015年調任中共中紀委宣傳部長，2016年調任遼寧省紀委書記，處理遼寧省人大賄選案；2017年升任中紀委副書記兼中國監察部副部長。

報導指出，2020年內蒙古強推國家統編教材引發抗爭後不久，陳小江接任中央統戰部副部長兼中國國家民委主任，2021年升任統戰部常務副部長。預料陳小江有機會循馬興瑞模式，在中共21大升任政治局委員。

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