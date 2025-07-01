港回歸28周年...陸外交部：一國兩制堅實保障 港前景廣闊

今天是香港主權移交28周年，同時時值香港國安法公布實施5周年之際，許多西方政治人物與組織出聲聲援香港人權自由。對此，大陸外交部列舉多項經濟數據指出，香港不僅保持國際金融中心地位，並稱香港國安法公布實施5年來，社會更加穩定團結，且香港回歸「祖國」28周年，前景廣闊、未來可期。個別政客、組織惡意抹黑「一國兩制」，詆毀香港法治，充分暴露其險惡用心。

在7月1日大陸外交部例行記者會上，大陸外交部發言人毛寧表示，香港國安法公布實施5年來，香港法律體系更加完善，社會更加穩定團結，香港居民依法享有的各項權利和自由得到更充分的保障。「個別西方政客、反華組織罔顧客觀事實，惡意抹黑『一國兩制』、詆毀香港法治，充分暴露了其唯恐香港不亂的險惡用心。」

毛寧續稱，在高水準安全護航下，香港實現高品質發展。她願分享幾組數據：香港本地生產總值連續9季保持增長；國際金融中心地位穩居世界前三，世界競爭力排名重回全球三甲；外來直接投資流入金額位列全球第三，今年以來新股集資額超過900億美元排名世界第一。

毛寧還指，香港在航空貨運量連續保持全球第一，今年以來新股集資額超過900億美元排名世界第一；航空貨運量連續保持全球第一，今年國際航運中心發展指數發展全球第四大；這些都充分證明，香港經濟具有強勁韌性與活力，香港的國際吸引力也只增不減。

另，毛寧提到，今天是香港回歸「祖國」28周年的喜慶日子。中方相信有「祖國」堅定支持，有「一國兩制」方針堅實保障，有特區政府擔當作為，有社會各界共同努力，香港前景廣闊、未來可期。

此前，歐盟對外事務部（EEAS）在6月30日香港國家安全法實施五周年之際發表聲明指出，過去五年，香港的公民自由持續遭到侵蝕，政治反對聲音與獨立民間社會的活動空間遭受嚴重限制。截至目前，共有332人因觸犯與國家安全相關的罪行而被捕，其中165人已根據香港的國安法被定罪。國安法的壓制性運用削弱人們對法治的信心，也損害香港的國際聲譽。

歐盟對香港進一步通過國安立法深表遺憾。該立法新增罪名、加重刑罰，並進一步擴大安全機構的權力。當局持續對支持民主的活動人士提出新的指控。歐盟高度關切香港在「一國兩制」架構下的持續活力、吸引力與成功。歐盟希望繼續推動與香港的商業、貿易、投資與人文交流，並重視《基本法》與《中英聯合聲明》（1984年）所確立的高度自治原則。呼籲香港將重點轉向推動社會和解，重振昔日的獨特性與成功之本，開放、多元與對基本自由的尊重。