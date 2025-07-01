制裁菲前參議員 陸外交部：損害利益必付出代價

大陸外交部7月1日上午宣布，對菲律賓前參議員托倫蒂諾（Francis Tolentino）實施制裁，指其在「涉華問題」上表現「惡劣」。大陸外交部同日下午進一步表示，損害中國利益必然付出代價。

在7月1日下午大陸外交部例行記者會，發言人毛寧回應媒體問及「外交部能否提供一些具體例子，說明托倫蒂諾的哪些不當行為導致他受到北京方面的制裁，能否提供更多細節以及這一制裁背後的理由」的提問時表示，外交部網站已公布有關實施制裁的決定，也說明了這一制裁的情況，你可以查閱了具體的情況，你可以查閱。

毛寧接著說，「我沒有更多需要補充的訊息，我想強調的是，損害中國的利益必然要付出代價」。

同日稍早，大陸外交部於網站發出消息指，發言人稱，一段時間以來，菲律賓個別反華政客出於一己私利，在涉華問題上採取了一系列惡意言行，損害中國利益，破壞中菲關係。中國政府捍衛國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。

該發言人並說，中方決定對在涉華問題上表現惡劣的菲律賓前參議員托倫蒂諾實施制裁，禁止他入境中國大陸和香港、澳門。

值得注意的是，中國海警在此前一日（6月30日）宣布，海警船在中菲有主權爭議的南海黃岩島及周邊區域開展執法巡查。6月以來，中國海警持續加強黃岩島領海及周邊區域執法巡查，開展跟蹤監視、喊話警告、攔阻驅離，進一步強化有關海域管控力度，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

新加坡《聯合早報》提到，公開資料顯示，現年65歲的托倫蒂諾曾於2019年至2025年擔任菲律賓參議員，並在2024至2025年間出任參議院多數黨領袖，2022至2023年擔任參議院藍帶委員會主席。

同時，托倫蒂諾是推動菲律賓《海洋區域法》去年11月在參議院通過的關鍵人物之一。該法律旨在為菲律賓劃定海域和空域航線，明確其在相關海洋區域的法律地位，使國內立法與《1982年聯合國海洋法公約》及2016年南中國海仲裁案裁決相銜接。

此外，托倫蒂諾亦曾指控大陸駐菲大使館與一家位於馬卡蒂市（Makati）的營銷公司Infinitus簽約，以傳播親華言論和虛假新聞，干涉菲律賓中期選舉。