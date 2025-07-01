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習近平召開財經委會議 推動統一大市場與海洋經濟發展

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸國家主席習近平1日在中央財經委員會會議上強調，全國統一大市場建設是推動高質量發展的關鍵，須聚焦制度統一、開放融合與規範市場秩序。（新華社）
大陸國家主席習近平1日在中央財經委員會會議上強調，全國統一大市場建設是推動高質量發展的關鍵，須聚焦制度統一、開放融合與規範市場秩序。（新華社）

大陸國家主席習近平7月1日在中央財經委員會會議上強調，全國統一大市場建設是推動高質量發展的關鍵，須聚焦制度統一、開放融合與規範市場秩序。推動中國式​​現代化必須推動海洋經濟高質量發展，要走出一條具有中國特色的向海圖強之路。會議亦指，海洋經濟是中國式現代化的重要支撐，需強化科技創新、產業升級與生態保護，打造向海圖強新格局

央視新聞報導，習近平7月1日主持召開中央財經委員會第六次會議，研究縱深推進全國統一大市場建設、海洋經濟高質量發展等議題。習近平在會上強調，建構全國統一大市場是建構新發展格局、推動高質量發展的需要，要認真落實黨中央部署，加強協調配合，形成推進合力。推動中國式​​現代化必須推動海洋經濟高質量發展，走出一條具有中國特色的向海圖強之路。

會議指，縱深推進全國統一大市場建設，基本要求是「五統一、一開放」，即統一市場基礎制度、統一市場基礎設施​​、統一政府行為尺度、統一市場監管執法、統一要素資源市場，持續擴大對內對外開放。

會議強調，縱深推動全國統一大市場建設，要聚焦重點難點，依法依規治理企業低價無序競爭，引導企業提升產品品質，推動落後產能有序退出；規範政府採購及招標投標，加強對中標結果的公平性審查；規範地方招商引資，加強招商引資資訊揭露；推動內外貿一體化發展，暢通出口轉內銷路徑，培育一批內外貿優質企業。

此外，會議表示，持續開展規範涉企執法專項行動，健全有利於市場統一的財稅體制、統計核算制度及信用體系；引導幹部樹立及實踐正確政績觀，完善高質量發展考核體系及幹部政績考核評價體系。

會議還強調，推動海洋經濟高質量發展，要更加注重創新驅動，更加注重高效協同，更加注重產業更新，更加注重人海和諧，更加注重合作共贏。

會議稱，推動海洋經濟高質量發展，要加強頂層設計，加大政策支持力度，鼓勵引導社會資本積極參與發展海洋經濟。要提升海洋科技自主創新能力，強化海洋戰略科技力量，培養發展海洋科技領軍企業和專精特新中小企業。要做強做優做大海洋產業，推動海上風電規範有序建設，發展現代化遠洋捕撈，發展海洋生物醫藥、生物製品，打造海洋特色文化和旅遊目的地，推動海運業高質量發展。

會議還提到，要加強海灣經濟發展規劃，推進沿海港口群優化整合。加強海洋生態環境保護，實施海域綜合治理，推動海域分層利用，開展海洋碳匯核算。深度參與全球海洋治理，加強海洋研究、防災減災、藍色經濟合作。

習近平 經濟發展 格局

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