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中共統戰部副部長陳小江 接任新疆自治區黨委書記

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中共中央決定，由中央統戰部副部長陳小江出任新疆維吾爾自治區黨委委書記。（圖／取自新京報微信公眾號）
中共中央決定，由中央統戰部副部長陳小江出任新疆維吾爾自治區黨委委書記。（圖／取自新京報微信公眾號）

新華社報導，日前，中共中央決定，馬興瑞不再兼任新疆維吾爾自治區黨委書記、常委、委員職務，另有任用，值得注意的是，馬興瑞2022年10月任中央政治局委員；而陳小江任新疆維吾爾自治區黨委委員、常委、書記。此前，在今年4月，中共中央統戰部和組織部長的對調，當時也涉及中央政治局委員層級。

報導稱，馬興瑞，1959年10月生，山東鄆城人，1988年1月加入中國共產黨，哈爾濱工業大學飛行動力學研究室一般力學專業畢業，研究生學歷，工學博士學位。

馬興瑞曾任廣東省省長等職，2021年12月任新疆維吾爾自治區黨委書記，後同時擔任新疆生產建設兵團黨委第一書記、第一政委，2022年10月任中央政治局委員。

至於陳小江的公開履歷顯示稱，陳小江於1962年6月生，浙江龍游人，1983年1月加入中國共產黨，大學學歷，工學學士，高級編輯。同時，他也是第二十屆中央委員。

陳小江曾任黃河水利委員會主任、黨組書記，中央紀委宣傳部部長，遼寧省委常委、省紀委書記，監察部副部長、中央紀委副書記，中央紀委副書記、國家監察委員會副主任等職。2020年12月，陳小江任中央統戰部副部長，國家民族事務委員會主任、黨組書記，2022年2月任中央統戰部分管日常工作的副部長，至此番調整。

此前，在今年4月初，中共中央出現罕見高層調整，當時星島日報、南華早報報導皆指稱，中共中央統戰部部長石泰峰改任中共中央組織部部長，原中央組織部部長李干杰則執掌中央統戰部。這是中共中央兩大職能部門罕見一把手對調，兩人都是中央政治局委員、中央書記處書記。

值得注意的是，彼時，消息曾稱，雖然黨內一直都有幹部交流，但如此高級別的領導對調相當罕見，不少人士都感到訝異。據了解，中共中央組織部、中央宣傳部、中央統戰部是中共中央三大職能部門。中組部主管幹部人事，被譽為最具實權的部門，負責高層人事考核與升遷，如同古代「吏部尚書」。而中央統戰部則主掌對黨外人士的統一戰線工作，近年整併僑務、宗教等部門後，權力地位大幅擴張。

統戰 中共

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