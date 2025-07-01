以巴衝突 陸聯合國代表：強烈要求加薩立即持久停火

以巴衝突持續，中國大陸常駐聯合國代表傅聰近日稱，當前中東地區深陷劇烈動盪。以色列與伊朗剛剛達成「脆弱」的停火，就對黎巴嫩南部發動襲擊，造成人員傷亡。與此同時，巴勒斯坦人民的苦難還在持續加劇。巴勒斯坦人民經歷的慘劇，撼動著國際公平正義，拷問著人類道德良知。國際社會絕不應允許這樣的苦難繼續下去，必須採取緊急行動。

當地時間6月30日上午，聯合國安理會舉行巴以問題公開會。傅聰在會上表示，在加薩，人道災難早已無法用言語形容。光是從3月18日以色列重啟軍事攻擊以來，就已經造成6,000多人死亡，80%的領土處於緊急疏散令下。由於長期極端封鎖圍困，200多萬民眾面臨嚴重糧食短缺，大規模飢荒正逼近。

傅聰呼籲全面恢復人道物資准入。他指出，由美國、以色列主導的軍事化物資分配機制違反中立原則，反而加劇危機。以軍對試圖靠近物資點的平民開火，已造成逾500人死亡、4,000多人受傷。

傅聰強調，尋找食物不該變成尋死之舉，堅決反對將人道援助武器化，譴責對平民的襲擊，並促進徹查追責。他呼籲以色列履行佔領方義務，立即解除封鎖、恢復物資通行，配合聯合國人道行動。

他並指，中方強烈要求立即實現加薩持久停火，認為軍事手段無法換取和平，停火談判和政治解決才是解決問題的正確出路。對當事方有重要影響力的國家，應當秉持公正負責任態度，為推動停火採取切實行動。

他表示，中方強烈反對違反國際法的單邊行動。國際法和安理會第2334號等決議規定了解決巴勒斯坦問題的基本遵循。以色列在約旦河西岸持續推動定居點政策，重啟C區登記土地所有權，強拆巴勒斯坦房屋，縱容定居者暴力，擴大軍事行動。有關行為違反國際法和安理會決議，侵蝕巴勒斯坦獨立建國基礎。呼籲以色列停止對西岸的攻擊和定居點活動，遏制定居者暴力，撤銷對巴勒斯坦銀行的限制措施。

傅聰說，巴勒斯坦問題是中東問題的核心。落實「兩國方案」是解決巴勒斯坦問題的唯一可行路徑。國際社會應加強團結，共同為推進「兩國方案」政治進程提供支持和保障，堅定反對針對巴勒斯坦人的強迫遷移，反對吞併加沙和西岸的危險企圖。期待落實「兩國方案」高級別會議盡早復會。中方將續同國際社會，為平息加薩戰火、緩解人道災難、落實「兩國方案」、實現巴勒斯坦問題全面公正持久解決不懈努力。