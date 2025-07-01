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中共新疆黨委書記調整 馬興瑞另有任用

中央社／ 台北1日電

中國新疆維吾爾自治區「一把手」調整，馬興瑞不再擔任中共新疆黨委書記，另有任用，由中共中央統戰部副部長陳小江接任。

新華社今天報導，中共中央決定：馬興瑞不再兼任新疆維吾爾自治區黨委書記、常委、委員職務，另有任用；陳小江任新疆維吾爾自治區黨委委員、常委、書記。

馬興瑞66歲，具工學博士學位，是力學工程和航太領域專家，曾長期在中國航太科技領域工作並擔任相關企業主要領導職務多年。

他曾任廣東省長，2021年12月任新疆維吾爾自治區黨委書記，後同時擔任新疆生產建設兵團黨委第一書記，2022年10月任中央政治局委員。

陳小江63歲，曾任黃河水利委員會主任、黨組書記，中央紀委宣傳部部長，遼寧省委常委、省紀委書記，監察部副部長、中央紀委副書記、國家監委副主任等職。

2020年12月，陳小江任中央統戰部副部長，國家民族事務委員會主任、黨組書記。

自治區 維吾爾 新疆

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