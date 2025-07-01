香港回歸28周年 李家超自豪完成23條立法盡歷史任務

7月1日適逢香港回歸28周年，香港特首李家超出席香港特別行政區成立28周年酒會時致辭時，舉出其上任三年的民生及經濟成果，並提及香港23條立法，稱自己「完成歷屆政府想做而未能達成的歷史任務」。他並稱，未來重點方向包括兼顧發展與安全、加快發展北都及改善民生，並指香港正值經濟轉型期，不過在「一國兩制」下，香港機遇大於挑戰。

據香港政府新聞公報網站消息，李家超表示，1日是中華人民共和國香港特別行政區成立28周年的大日子，也是本屆政府上任的三周年。三年來，其改變政府文化，建立以結果為目標的政府。完成基本法第23條本地立法的憲制責任，「完成歷屆政府想做而未能達成的歷史任務」，重建一個「安全」的香港；今年在最安全城市排名裡面，香港排名全球第七。

李家超稱，本屆政府上任以來，香港經濟由負轉正，家庭收入中位數上升逾11％，最低工資由「兩年一檢」改為「一年一檢」，也落實取消強積金「對沖」。同時，港府優化上市程序、推動穩定幣監管、強化互聯互通，金融中心地位升至全球第三。

李家超續稱，香港著力搶人才、搶企業、招商引資，已吸引超過21萬人。香港還引進84間從事前沿科技的重點企業，帶來約500億港元投資與2萬個職位。香港的世界競爭力排名連續兩年上升，由世界第七升至世界第三，人才競爭力排名重回十大，上升七位至世界第九。

李家超又指，在「一國兩制」之下的優勢，香港機遇大於挑戰。未來香港將有三大重點工作方向，包括：以高水平安全護航高質量發展、加快發展北部都會區、著力改善民生。

李家超解釋，在「一國兩制」下，堅定維護國安，香港將積極融入國家發展大局，全力拚經濟，幫助企業升級轉型，拓展內外銷市場。同時，香港會深化國際交往合作，開拓新市場，強化全供應鏈服務，做大、做深區域貿易，抵銷過分依賴單一市場的貿易風險，並且會大力發展科技創新，擴大數字貿易，推動本地企業發展，且引進技術和產業，繼續搶人才、搶企業。

針對著力改善民生，李家超強調，其施政目標是市民安居樂業，將持續改善住屋、醫療、教育及福利，提升市民生活質素。同時，香港會繼續實踐精準扶貧。