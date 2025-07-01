《國安法》五年後：香港如何迎接「七一」？

「過去10多年來，『七一』對我而言意味著上街抗議為普選、為其他訴求走上街頭。途中遇見熟悉的面孔，當天結束時一起喝杯飲料、吃頓飯。那時會覺得，我們正在努力建造一個更好的社會。」今年40歲、要求匿名的香港人Vinze回憶道。

曾經每年的這一天，香港民主派團體舉辦大規模的「七一遊行」，如今已不復見。

2020年6月30日《港區國安法》生效，一夜之間大幅壓縮了公共表達的空間。到了2024年，《基本法》23條立法正式落實，幾乎徹底消滅了港人抗議的可能性。

過往「七一遊行」路線的景況，已被鐵絲網、「禁止塗鴉」標語，還有監視鏡頭取代。

「2020年開始，遊行就已經被被禁止，從那時起我也不太上街了。現在（七一）只剩紅旗與慶典，也許這就是麻木的感覺吧——不過是另一個假日罷了。」Vinze補充道：「回頭看，會覺得那段時光有點浪漫——我們曾經相信，向政府提出訴求是有用的。」

不僅抗議消失，就連每年的升旗儀式如今也不再對公眾開放。現場只限政府官員與審核過的參與者入場，有些表演則是預先錄製，整個過程被嚴密管理。

香港特首李家超一再強調：香港已經復常。「一國兩制，港人治港」方針及「高度自治」方針，為香港長期繁榮穩定提供了最佳制度保障。

他在香港回歸周年前夕接受港媒專訪時重申：「我希望通過成功實踐『一國兩制』，向世界講好香港維護安全與發展的故事，展示出香港正面、光明、亮麗的形象」。

在城市各處，愛國圖像充斥於公共空間——交通幹道、博物館、購物中心等。維港沿岸，有漁船參加由香港漁民團體舉辦的巡遊活動，該團體與政府部門關係密切。親北京支持者則揮舞著國旗，響應官方的「回歸祖國」慶祝活動。

「我不是中國人，但我對香港感到非常驕傲，也支持香港作為中國一部分的發展。」一位在香港居住10年以上、40多歲的母親兼職業女性表示。

「『一國』確實可能帶來真正的協同效應和群體發展潛力，但我也擔心《國安法》的執行方式，最終可能會拖慢香港的進步。」她向DW說道。

自2019年以來，已有超過1萬人因與抗議相關的原因被捕，超過300人因國安罪名被拘留。13位知名倡議人士流亡海外，並被官方懸賞通緝。

今年6月底，在《國安法》生效5週年前夕，香港最後一個活躍的民主派政黨社民連宣布解散。

「明年將是社民連成立20周年，然而，我們撐不到那一天。」社民連的聲明寫道。

社民連主席陳寶瑩指，過去5年社民連有6人坐監，「面對好大壓力，考慮其他人，如會員安危，只能作這決定」。

當被問到為什麼選擇此時宣布，她停頓了一下，稱這是無奈決定、「無辦法之下一個唯一的選擇。」

儘管社民連已經解散，但領導層強調，他們的理念並未改變，呼籲他人繼續傳遞異議的火炬。

但在城市的某處角落，仍可見香港反修例運動期間的抗爭口號——儘管被層層油漆掩蓋得幾乎看不見，但依舊存在，已然滲入人們言語與記憶之間的縫隙。

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