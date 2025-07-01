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香港9人維護國安獲授勳 部分曾遭美制裁

中央社／ 香港1日電

今天是香港主權轉移28週年，也是港區國安法實施5週年，港府宣布向427人頒授勳銜及獎狀，其中9人是因「維護國家安全有功」，部分人士今年初卻被美國納入制裁名單。

港府今天為慶祝主權轉移28週年，除了舉辦升旗禮及酒會外，還宣布頒授勳銜及獎狀名單，行政長官李家超祝賀各得獎者時，特別提到當中9人在維護國家安全方面作了卓越貢獻。

他說：「他們在面對外部勢力針對性惡意攻擊打壓的環境下，堅定不移、無畏無懼履行職責，積極參與落實『香港國安法』和『維護國家安全條例』有關工作，貢獻宏大，應頒授勳銜予以表揚。」

根據港府公布的427名獲獎名單，這9人包括律政司司長林定國、前警務處處長蕭澤頤、前警務處副處長（國家安全）劉賜蕙、香港國安委員會秘書長區志光、警務處副處長（國家安全）簡啟恩，都獲頒金紫荊勳章。

香港於2020年實施國安法後，美國方面先後宣布制裁前特首林鄭月娥及港府其他高層官員；今年3月，美國國務院宣布新增對6名香港和北京官員實施制裁，包括林定國、時任警務處處長蕭澤頤、區志光等。

金紫荊勳章僅次於最高級的大紫荊勳章，其他還有銀紫荊星章、紀律部隊及廉政公署卓越獎章及銅紫荊星章等。

香港 美國 國安法

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