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中國藉3個80週年紀念活動 對台歷史論述戰

中央社／ 台北1日電

中國將在下半年藉「3個80年」紀念舉行系列對台統戰活動，以對日抗戰勝利80週年、聯合國成立80週年、台灣光復80週年，在國際上進行法律戰、歷史論述戰，強化「台灣是中國不可分割的一部分」。

根據中評社，中評智庫基金會和中國人民大學兩岸關系研究中心已於6月10日在北京主辦「思想者論壇：三個80週年紀念與台灣問題」，與會學者圍繞「抗戰勝利80週年紀念與兩岸抗戰、台灣光復80周年紀念與台灣的地位、聯合國成立80周年紀念與聯大第2758號決議」等議題進行深入研討。

報導說，紀念「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭」80週年，首先要「伸張歷史正義、法理正義，重申戰後秩序、兩岸一中」。

中國國務院新聞辦在6月24日公布，為紀念抗戰勝利80週年，將於9月3日舉行閱兵，中共總書記習近平將發表講話，閱兵將邀請國民黨抗日老兵到現場觀禮，也會邀請有關國家領導人、前政要、高級別官員。

9月3日前後，針對紀念抗戰勝利，中國官方將舉行港澳台民眾、海外有關人士座談會，並舉行國際學術研討會。

10月25日前後，中國將舉行「紀念台灣光復80週年大會」，並支持海外僑胞在當地組織相關的紀念活動。12月13日，以中共中央、國務院名義，在南京市侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館舉行南京大屠殺死難者國家公祭儀式。

據報導，民進黨6月25日召開中常會時，民進黨新聞部主任吳崢提醒黨內，中國以對日抗戰勝利80週年、聯合國成立80週年、台灣光復80週年這「3個80年」在國際上進行法律戰、歷史論述戰，企圖抹去中華民國存在的痕跡。

抗日戰爭 抗戰 南京大屠殺

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