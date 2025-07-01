港府慶祝主權轉移28週年 升旗禮繼續不設公眾席

香港當局今天舉辦升旗禮及酒會，慶祝香港主權轉移28週年，但在維護國家安全的大前提下，升旗禮繼續不設公眾席，不讓市民參加。

升旗禮早上8時在灣仔金紫荊廣場舉行，出席的有行政長官（特首）李家超、政府高層官員、行政會議成員，前特首曾蔭權、梁振英、林鄭月娥，以及社會各界人士等。

今年的升旗禮跟過去幾年一樣，不設公眾席，而且金紫荊廣場附近戒備嚴密，有大批警員把守，警方還派出裝甲車戒備，反映出港府維安及維穩大於一切。

香港主權轉移以來，港府每年7月1日都會在金紫荊廣場舉升旗禮，除了政府高層官員出席外，當局也會邀請特定公眾人士參加。

不過，2019年「反送中」運動爆發，當年的升旗禮改在室內舉行外，也以「公共衛生風險」為由，不設公眾席。此後幾年，「七一」升旗禮都不設公眾席，

2020年的「七一」升旗禮還面對炸彈襲擊傳言，警方高度戒備。

升旗儀式今早結束後，港府在附近的會議展覽中心舉行酒會，李家超致辭時，回顧了本屆政府過往3年的政績。

他聲稱，現屆政府3年來推動改革，建立了安全及穩定的香港，同時發展經濟和改善民生，且陸續收到成果；他並說，執政以來，改變了政府文化，建立以結果為目標的政府，以及完成基本法第23條本地立法的憲制責任等。

此外，當局為了慶祝主權轉移週年及刺激本地消費，今天聯同4000家食店或零售商店戶提供消費「七一折」優惠；地鐵公司則送出7萬1000張免費單程票，半年內有效。