陸駐澳大使暗諷美國「可笑」 自己得病卻要盟伴買藥

中國大陸駐澳洲大使肖千6月30日在澳洲媒體《澳洲人報》（The Australian）發表題為《中澳是友非敵，這不應是個問題》的署名文章，嚴正駁斥「中國威脅論」。他並暗諷美國說，「有些國家得了病，卻要『盟伴』花錢買藥，這聽起來有些可笑」，強調中方願同澳方一道努力，為維護世界和平與安全作出積極貢獻。

肖千在上述文章中指出，近期，部分國家在香格里拉對話會、七國集團峰會、北約峰會等場合「翻炒」所謂「中國威脅論」，決定大幅提升國防開支，甚至還煽動澳洲跟隨。這些言行充斥著冷戰思維，明目張膽製造分裂，挑動全球軍備競賽，威脅世界和平穩定。這些國家渲染國際地區緊張局勢，詆毀中國正常軍力建設，無非是為自己大幅增加軍費、肆意越界擴權找藉口。

文章提到，大幅提高軍費極大增加相關國家財政負擔，損害各國提振經濟、改善民生的努力，讓本就使復甦乏力的世界經濟更加舉步維艱。「有些國家得了病，卻要『盟伴』花錢買藥，這聽起來有些可笑。是向『盟主』採購軍火、輸血、湊份子， 還是回應本國民眾發展經濟的呼聲，對『盟伴』是個艱難的選擇。」

文章再指，坦率講，這已不是中國首次被「碰瓷」。近年來，個別國家糾集所謂「盟伴」輪番詆毀中國，反覆吟唱所謂「中國崩潰論」、「中國威脅論」、「中國見頂論」，甚至對中國經濟遏制與技術封鎖並用。然而，他們煞費苦心破壞國際規則秩序的唯一成果就是，這些年來全球經濟停滯、科技創新放緩、區域情勢更加動盪不安。在一次次風雨中，中國經濟展現強大韌性，人民生活水準不斷提升。

文章強調，600多年前鄭和七下西洋，帶去的只有絲綢、瓷器、貿易和友誼。新中國成立之初，就提出和平共處五項原則。70多年來，中國從未主動挑起一場戰爭，從未侵占別國一寸土地。中國是世界上唯一將和平發展寫入憲法的大國，更是核武器國家中唯一一個承諾不首先使用核武器的國家。中國始終奉行防禦性國防政策，開支占比僅GDP的1.5%，遠低世界平均水準，更無法望某些「霸主」及其「盟伴」項背。

文章稱，中澳互為重要經貿夥伴，兩國經濟結構高度互補。中澳兩國社會制度不同，對部分問題看法可能有分歧。但兩國沒有歷史恩怨糾纏，沒有根本利益衝突。「我們共同分享同一條貿易航線，沒有誰比中國這樣的貿易大國更希望維護海上航線安全。有分歧可以溝通，但不應影響兩國友好。」