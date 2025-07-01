共軍雙航艦完成遠海實戰化訓練 海上防禦作戰縱深擴大

新華社6月30日傍晚發布的報導稱，近日，中共海軍遼寧艦、山東艦航艦編隊完成遠海實戰化訓練，安全返回母港。這是共軍繼去年首次組織雙航艦編隊聯合演練後，兩支航艦編隊又一次位遠海大洋開展體系對抗演練。

報導稱，在這次遠海實戰化訓練中，遼寧艦、山東艦兩個航艦編隊轉戰黃海、東海、南海和西太平洋海域，並聯動相關軍兵種兵力組織互為條件、互為對手的實戰對抗。這是大陸官方首次公開表示，中國兩個航艦編隊，聯動相關軍兵種兵力，組織互為條件、互為對手的實戰對抗。

《環球時報》引述專家張軍社看法指出，「互為條件，互為對手」意味著兩支航艦編隊可能互為紅藍方在進行實戰對抗，這當中還聯動相關軍兵種兵力，這展現出聯合作戰的特點。

張軍社表示，相關表述意味著，在此次兩個航艦戰鬥群的聯合訓練中，有可能還有空軍戰鬥機加入其中，配合並支援航艦編隊，與艦載機編隊聯合作戰，對海上、空中目標實施打擊，或者進行制空作戰，攔截作戰。

《環球時報》報導，在同步公開的此次遠海實戰化訓練影片展示殲-15艦載機晝夜開展起飛，著艦訓練，以及萬噸驅逐艦「延安艦」伴隨及「查乾湖」綜合補給艦為山東艦進行補給的畫面，展現出中國航艦編隊強大的體系作戰能力。

一位匿名軍事專家向《環球時報》表示，航艦戰鬥群在解放軍的體系作戰能力中發揮重要作用，但與此同時航艦戰鬥群也是一個獨立的作戰單元。此次兩個航艦戰鬥群開赴遠海開展實戰對抗，也同時驗證了中國航艦戰鬥群作為一個獨立的作戰體系，來對抗相關軍事力量的能力。

「我們也不排除未來和敵方的航母戰鬥群在大洋深處展開角逐的可能性。航空母艦本身作為一種強大的武器裝備，它只要到遠海執行任務，就可能會有各種各樣的特情需要加以應對。航空母艦要以自己的體系作戰能力來應對突發事件。甚至應對其他國家航空母艦所帶來的威脅，這也是航空母艦自身戰鬥力、保障力、生存能力的重要體現。」上述軍事專家表示。

新華社的報導還提到，此次海軍遼寧艦、山東艦航艦編隊在遠海開展實戰化訓練期間，外軍艦機多次抵近偵察、跟蹤監視，編隊全程保持高度戒備、隨時反應的作戰狀態，多次組織艦載機戰鬥起飛，專業穩妥處置應對。

相較於遼寧艦、山東艦編隊首次開展的雙航艦編隊演練，在此次遠海實戰化訓練中，兩個航艦編隊不僅轉戰黃海、東海、南海海域，航跡還拓展到西太平洋海域。據日本防衛省此前發布的消息，遼寧艦航艦編隊6月初曾出現在南鳥島西南300公里，意味著此次中國航艦編隊的航跡突破了美軍以硫磺島、關島為節點的第二島鏈。

張軍社認為，遼寧艦、山東艦航艦編隊此次轉戰至西太平洋海域開展對抗演練，是一個極為積極的信號。根據公開的研練科目可以看到，此次實戰化訓練既訓練了航艦編隊的對空防禦能力，也訓練了航艦編隊對敵方航艦編隊的打擊能力，其透露出的信息是解放軍航艦編隊的攻防能力拓展到了更遠的地方。

「這次兩個航母編隊開展的遠海實戰化訓練，應該說是我們的航母走得比較遠的一次。這相當於把我們的防線向外拓展。也意味著我們禦敵於國門之外的能力在提升，我們海上防禦作戰的縱深在擴大。」張軍社稱。