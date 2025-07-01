歐盟：香港公民自由持續遭侵蝕 反對聲音受嚴重限制

今天是香港主權移交28周年，歐盟對外事務部（EEAS）在6月30日香港國家安全法實施五周年之際發表聲明指出，過去五年，香港的公民自由持續遭到侵蝕，政治反對聲音與獨立民間社會的活動空間遭受嚴重限制。

聲明指出，截至目前，共有332人因觸犯與國家安全相關的罪行而被捕，其中165人已根據香港的國安法被定罪。國安法的壓制性運用削弱了人們對法治的信心，也損害了香港的國際聲譽。

歐盟對香港當局進一步通過的國家安全立法（即《維護國家安全條例》及其附屬法例）深表遺憾。該立法新增罪名、加重刑罰，並進一步擴大安全機構的權力。當局持續對支持民主的活動人士提出新的指控。政治反對派、以權利為基礎的民間組織、獨立媒體與記者仍不斷面臨政治壓力與騷擾。審訊程序冗長、羈押時間過久，以及國安法的域外適用，尤為令人關切。

聲明指出，歐盟高度關切香港在「一國兩制」架構下的持續活力、吸引力與成功。歐盟希望繼續推動與香港的商業、貿易、投資與人文交流，並重視《基本法》與《中英聯合聲明》（1984年）所確立的高度自治原則。

歐盟呼籲香港當局將重點轉向推動社會和解，重振香港昔日的獨特性與成功之本——開放、多元與對基本自由的尊重。

針對歐盟對外事務部前述這份聲明，中國駐歐盟使團於7月1日發布新聞稿，批評該聲明妄議香港國安法、粗暴干涉中國內政，中國駐歐盟使團對此表達強烈不滿、堅決反對。

中國駐歐盟使團稱，香港國安法和國安條例頒布實施以來，香港法治和營商環境更加優良，長期繁榮穩定根基進一步鞏固，廣大香港市民的各項合法權利和自由在更加安全的環境中得到更好保障。

聲明強調，香港是法治社會，有法必依、違法必究是基本原則，任何人都不能打著所謂「民主自由」旗號從事違法犯罪活動並企圖逃脫法律制裁。

中國駐歐盟使團重申，香港事務純屬中國內政，不容外部勢力干預。敦促歐方恪守國際法原則和國際關係基本準則，尊重中國主權和香港法治，停止以任何方式干預香港事務和中國內政。