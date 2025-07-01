義專家：法輪功威脅政權 促中共與教廷對話

教宗良十四世上任後的梵中關係引關注，義籍專家郗士從歷史角度分析為何中共要推梵中對話，背後利益為何；研究顯示關鍵事件是法輪功抗爭動搖中共統治，讓中共認知須提供一個可管理的宗教，滿足民眾信仰需求，因此開啟梵中對話。

義大利籍學者郗士（Francesco Sisci）25日在阿皮亞研究所（Appia Institute）發表報告，探討中國如何看待梵中關係。

郗士表示，中國問題是教宗良十四世上任後面對的重要議題之一，教廷外交官勢必會向教宗簡報梵中關係進展，但這只是「故事的一部分」，更重要是從中國角度來看，為何中共必須向教廷開放，教廷對中共的利益在哪裡。

報告指出，不像許多國家，北京政府對梵蒂岡沒有「天然」的崇敬與理解，中國除了少數專家，多數人對教廷都知之甚少，蘇聯有深厚基督信仰背景，多數非基督教國家則不奉行共產制度，中國兼具非基督教文化與共產制度，對天主教會來說「是挑戰也是機會」。

郗士表示，印度主流是印度教和回教，東亞國家多盛行佛教，相對現在的共產中國沒有其他強勢宗教，因此「中國人對信仰求知若渴」，回顧過去26年中國宗教發展，第一個關鍵時刻在1999年4月25日，超過萬名法輪功信徒包圍中南海，這是距離天安門事件10年後首度大規模群眾抗議，讓中共領導階層深感威脅。

郗士指出，起初的法輪功跟20世紀初的反西方義和團類似，聲稱自己刀槍不入，並說擁有上億信徒與同情者，前人大委員長喬石曾呼籲包容法輪功，後來導致喬石權力邊緣化，前中國國家主席江澤民全面掌握大權，直到現任中國領導人習近平2012年崛起。

郗士表示，法輪功是否介入喬江鬥爭難以釐清，卻開啟了教廷在中國的探險之旅，對中共高層官員來說，法輪功顯示一個嚴重問題，「中國民眾對宗教的渴望有待滿足」；中共不能滿足民眾信仰需求，因為中共是無神論政權，在1966到1976年文革期間，中共試圖將毛澤東思想提升到神格地位的嘗試也已失敗。

報告指出，中國一方面要打擊法輪功，一方面又要滿足民眾對信仰的渴望，因此部分官員提議提供民眾一種傳統、知名、經過檢驗的宗教，讓中國政府更容易管理該宗教。

談到中國政府該選擇哪種宗教，郗士分析，基督新教、回教、佛教、道教都有很多分散團體，經營較為困難，天主教恰相反，權力以羅馬教廷為中心，因此北京只要和羅馬達成協議，就能控制各地的狀況，這讓北京開始決定「系統性解決天主教會問題」。

報告指出，梵中問題癥結在於主教任命權，中共不能承認外國宗教領袖可以干涉中國內政，根據天主教教義，教廷則不能承認非由教宗任命的官派主教；梵中找到的妥協空間是，教宗對中國主教有信仰權威，北京則對主教有民事管轄權。

郗士分析，2007年是個關鍵時刻，前教宗本篤十六世致函中國信徒，強調中國信徒必須是中國的良好公民，意指天主教徒不該被視為推翻政權的外國勢力；幾個月後，當時國家主席胡錦濤在十七大闡述宗教對社會和諧的重要性，這為梵中關係正常化和主教任命談判奠定了框架。

不過前教宗本篤十六世的信函在教會內引發質疑，信中反對中共官方設立的「愛國教會」，也在中國引起部分反彈。郗士指出，愛國教會是梵中關係正常化的一大阻礙，梵蒂岡同時與越南共產政府推動正常化，步驟進展較快，因為越南沒有愛國教會。

郗士表示，前教宗方濟各（Pope Francis）2013年當選，任命帕洛林（Pietro Parolin）出任國務卿，帕洛林自1990年後期就與中國保持密切聯繫，對中國官員是可信賴的互動者；至2015年，中國看到教宗出訪的聲勢，中共意識到無法忽視教宗在國際的影響力，梵中在2018年簽署主教任命協議。

報告指出，梵中協議開啟中國教會轉變的機會之窗，但協議簽署至今，仍有許多障礙存在，尤其是中國主教地位和愛國教會角色，方濟各也未能實現訪問中國的願望，梵中協議前景不明朗，現在要看教宗良十四世如何掌舵雙邊關係。