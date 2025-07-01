法媒：共軍實力仍落後美軍 腐敗與「清洗」恐自削力量

法國「重點週刊」一篇比較美、中軍力的分析指出，儘管解放軍在許多領域取得技術進展、加速追趕，也在社群媒體上吹捧宣傳，但軍力仍遠落後美國，且共軍腐敗與「清洗」更自削力量。然專家示警，台灣不可志得意滿、故步自封。

「重點週刊」（Le Point）近日推出特別專刊「軍力現況」，解析全球戰事與盤點軍力，其中一篇聚焦美國與中國真實的軍事實力差距，並進行詳細分析比較。

中國常於社群媒體上展現軍力，也不放過任何慶典大秀肌肉，高調曝光第六代匿蹤戰機「殲-50」等武器。

專文指出，解放軍官方預算在20年間增加近10倍，將於2025年達約2200億歐元（約新台幣7.5兆元）。國家主席習近平也在2017年「連任」時，誓言要在2049年中共建國百年時，成為「世界級軍隊」，徹底顛覆與華府的權力關係。不過目前為止，外界對此仍抱持懷疑態度。

法國國際關係研究所（IFRI）亞洲研究中心主任朱利安（Marc Julienne）指出，「中國仍然遠落後於美國。當然，它在某些領域發展迅速。但是否能出現技術飛躍，夠勸退美國不要與之為敵？如今情況並非如此。」

重點週刊分析，美、中的軍事差距就像「公牛與青蛙」的寓言故事，差之甚遠。儘管中國技術實力令人印象深刻，但與美國強大的體系與力量相比，仍顯黯然失色。

駐台的法國智庫「蒙田研究所」（InstitutMontaigne）資深研究員杜懋之（Mathieu Duchatel）表示，這些體系和實力首先反映了鄧小平80年代現代化解放軍政策的成功，「包括導彈工業和造船業」。

尤其是造船業。2020年，中國海軍的艦艇數量超過了美國海軍。但韓國海洋戰略研究所（Kims）副研究員布蘭丁（Benjamin Blandin）警告要當心「視覺錯覺」。他解釋，中國艦艇生產速度快於其船員培訓速度，且美國在總噸位方面仍然遙遙領先，「此外，在近400艘艦艇中，有200艘是小型艦艇，其中包括許多沿海砲艇。」

確實，中國造船能量不容小覷。2024年中，光上海江南造船廠就有13艘大型艦艇建造中，據美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）數據，到2030年，中國海軍將擁有逾425艘艦艇。

但布蘭丁分析，「如今，大多數中國船舶的平均船齡為10至12年，接近現代化的中期階段。2035至2040年間，將需要更換或進行大規模檢修，卻剛好是中國人口下降，勞動力萎縮之際。」

要入侵台灣，北京不需要在全球範圍內與美軍對抗，因解放軍只會在沿海附近展開行動。而解放軍正迅速準備登陸所需的裝備，包括改裝用於軍事運輸的渡輪和民用貨船，及今年亮相的巨型碼頭駁船。

台灣國防戰略鎖定約15個易受登陸威脅的「紅色」海灘，中國的「移動港口」可能讓潛在的灘頭增加一倍，但同也成為容易攻擊的目標。國防安全研究院研究員歐錫富分析，「中國兩棲作戰仍有弱點：陸地滲透路線少，裝甲戰鬥車交通擁擠。」

相較入侵，中國更傾向用「多領域攻擊」讓台灣投降，包括封鎖、網路攻擊、空襲和空降部隊，讓美國和朋友無法馳援。」

為實現目標，中國擁有一系列導彈，如超遠程導彈（DF-41）、遠程導彈（DF-26）、短程導彈、反艦導彈及2019後的高超音速飛行器。

杜懋之表示，「中國的目標，是讓其威懾可信度到無人敢直接干預的程度。這是在台灣問題上冒險的必要條件。要做到這一點，必須打破與美國的平衡，改變核武力量格局的決心顯而易見。」

文章指出，中國其中一個弱點在於空中軍力。朱利安指出，奈及利亞、約旦、埃及等國都有買中國翼龍無人機，不過墜毀消息時有所聞。

而美國則於2023年啟動規模10億美元的「複製者計畫」，旨在製造「數以千計」空中、海上和陸地無人機，並與F-35戰鬥機協同作戰。此外，美國11架航空母艦對上中國目前的2架蘇維埃舊式航母，更讓戰力優勢偏向美國。

中國雖縮小了差距，但在戰鬥機彈射器效能、核動力攻擊型潛艇數量上，都仍落後美國。中國優勢之一，是他們在主場作戰，海軍憑藉數量優勢，主宰中國海域和台灣海峽。但若發生潛艇戰，美國優勢將能夠切斷部署在台灣以東的航空母艦補給線。

最後，報導指出，中國腐敗與隨之而來的反腐敗清洗運動也令人質疑。近兩年，連兩任國防部長都因涉嫌貪污被拔職，據傳現任國防部長董軍上將失勢。

歐錫富表示，習近平不僅「清洗」了火箭軍，還肅清了扮演侵台關鍵的東部戰區，這些不斷清洗軍方高層的行動，「影響了他們的效率和戰爭準備」。

但他也強調，「儘管解放軍嚴重腐敗，卻仍擁有百萬大軍。美國是能夠利用這些弱點，但面對如此強大的敵人，台灣不能志得意滿、故步自封。」