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中共黨員突破1億人 57.6%學歷大學以上

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

中共在「七一」建黨紀念日前夕發布統計公報顯示，截至去年十二月底，中共黨員總數已突破一億人大關，有一億廿七點一萬名黨員，比二○二三年底淨增一○八點六萬名，增幅為百分之一點一。

儘管中共黨員人數增加，但淨增人數是連續第三年下滑。

中組部昨發布「中國共產黨黨內統計公報」，黨員年齡結構分布上，以六十一歲及以上黨員為大宗，達二八九七點三萬名。卅歲及以下黨員一二二七點二萬名，卅一至卅五歲黨員一○七六點四萬名。與二○二三年相比，屬於青壯世代的卅歲及以下，以及卅一至卅五歲黨員人數皆減少，六十一歲及以上黨員人數則大增一一○萬名。

公報顯示，中共現有基層組織五二五萬個，比二○二三年底淨增七點四萬個，增幅為百分之一點四。其中，基層黨委卅點六萬個，總支部卅三萬個，支部四六一點四萬個，分別比前一年增加○點九萬個、○點五萬個、六萬個。新華社稱，基層黨組織不斷夯實鞏固，組織設置更加科學規範。

公報也披露中共黨員的性別、民族和學歷等資訊。其中，女性黨員占全體的百分之卅點九，比前一年提高○點五個百分點；少數民族黨員占全體的百分之七點七，與前一年持平；大專及以上學歷黨員占全體的百分之五十七點六，比前一年提高一點四個百分點。工人和農民，占總數的百分之卅二點七。

共產黨 中共

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