聽新聞
0:00 / 0:00

劍指美國？習近平：面對圍堵要理直氣壯鬥爭

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
中共黨媒《求是》雜誌將發表中共總書記習近平的文章，強調在面對圍堵、遏制、打壓時，要「理直氣壯地進行鬥爭」。（新華社資料照）
中共黨媒《求是》雜誌將發表中共總書記習近平的文章，強調在面對圍堵、遏制、打壓時，要「理直氣壯地進行鬥爭」。（新華社資料照）

中共機關刊物「求是」雜誌七月一日發表中共總書記習近平的文章，強調團結奮鬥，並稱在面對圍堵、遏制、打壓時，要理直氣壯地進行鬥爭，這番話被認為有針對美國的意味。

新華社報導，七月一日出版的「求是」雜誌發表習近平的文章「團結奮鬥是中國人民創造歷史偉業的必由之路」。文章稱，能團結奮鬥的民族才有前途，能團結奮鬥的政黨才能立於不敗之地。

文章稱，中國式現代化是全體人民的共同事業，也是一項充滿風險挑戰、需要付出艱辛努力的宏偉事業。「必須加強中華兒女大團結，不斷鞏固和發展最廣泛的統一戰線，團結一切可團結的力量、調動一切可調動的積極因素，最大限度凝聚起共同奮鬥的力量」。

文章認為，中國大陸正處於實現中華民族偉大復興關鍵時期，改革發展正處在攻堅克難的重要階段。「在前進道路上，我們面臨的重大鬥爭不會少。面對圍堵、遏制、打壓，我們應理直氣壯地進行鬥爭」。又稱，必須發揚鬥爭精神，增強鬥爭本領，有效應對重大挑戰、抵禦重大風險、克服重大阻力、解決重大矛盾，不斷奪取新時代偉大鬥爭的新勝利。

另，針對美國四月推出「對等關稅」撼動全球經濟，中國經濟體制改革研究會長彭森指，大陸對此早有準備，「這種準備在八年前就已開始」。大陸對美外貿依存度從百分之廿以上降到十二左右，這意味在外部挑戰不斷加大時，大陸已開始逐步降低對單一市場的依賴。

他提到，當前大陸的製造業規模大致相當於美國的兩倍，日本和德國的各四倍。儘管存在高端晶片製造等技術「卡脖子」問題，但外界施加的限制，反而會刺激大陸加快「補鏈」、「強鏈」的進程。

習近平 美國 對等關稅 中共

延伸閱讀

劍指美國？習近平刊文：面對圍堵 要理直氣壯鬥爭

傳北京邀川普出席抗戰勝利閱兵 大陸稱無消息提供

川習會面有譜？9月3日北京天安門閱兵 日媒曝：陸擬邀川普出席

巴西金磚峰會 習近平不參加 普亭怕被ICC逮捕也不去了

相關新聞

香港移交28周年 升旗不設觀眾席 港警高度戒備

今天是香港主權移交和特區建成廿八周年，這天大大小小的慶祝活動逾二百項，其中既有固定儀式，如升旗儀式；又有特別安排，如全城...

劍指美國？習近平：面對圍堵要理直氣壯鬥爭

中共機關刊物「求是」雜誌七月一日發表中共總書記習近平的文章，強調團結奮鬥，並稱在面對圍堵、遏制、打壓時，要理直氣壯地進行...

陸委會：移交28周年 香港民主指數排名創新低

陸委會昨發布「香港移交廿八周年情勢研析報告」指，中共「一國兩制」承諾變形，國安紅線蔓延擴張。

國安法5周年 港府防範軟對抗 挨批矯枉過正

港版國安法昨日屆滿五周年，近期多名港府官員頻頻提及要警惕「軟對抗」，稱當前香港社會表面風平浪靜，卻潛藏國安風險，例如有商...

觀察站／「用好香港」 國際變局下 北京新思路

今天是香港主權移交廿八周年，這天舉辦著各類活動，有大鑼大鼓的熱鬧；這天又迎來各種評說，廿八年香港事說來話長。簡而化之，可...

中共黨員突破1億人 57.6%學歷大學以上

中共在「七一」建黨紀念日前夕發布統計公報顯示，截至去年十二月底，中共黨員總數已突破一億人大關，有一億廿七點一萬名黨員，比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。