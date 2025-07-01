劍指美國？習近平：面對圍堵要理直氣壯鬥爭

中共機關刊物「求是」雜誌七月一日發表中共總書記習近平的文章，強調團結奮鬥，並稱在面對圍堵、遏制、打壓時，要理直氣壯地進行鬥爭，這番話被認為有針對美國的意味。

新華社報導，七月一日出版的「求是」雜誌發表習近平的文章「團結奮鬥是中國人民創造歷史偉業的必由之路」。文章稱，能團結奮鬥的民族才有前途，能團結奮鬥的政黨才能立於不敗之地。

文章稱，中國式現代化是全體人民的共同事業，也是一項充滿風險挑戰、需要付出艱辛努力的宏偉事業。「必須加強中華兒女大團結，不斷鞏固和發展最廣泛的統一戰線，團結一切可團結的力量、調動一切可調動的積極因素，最大限度凝聚起共同奮鬥的力量」。

文章認為，中國大陸正處於實現中華民族偉大復興關鍵時期，改革發展正處在攻堅克難的重要階段。「在前進道路上，我們面臨的重大鬥爭不會少。面對圍堵、遏制、打壓，我們應理直氣壯地進行鬥爭」。又稱，必須發揚鬥爭精神，增強鬥爭本領，有效應對重大挑戰、抵禦重大風險、克服重大阻力、解決重大矛盾，不斷奪取新時代偉大鬥爭的新勝利。

另，針對美國四月推出「對等關稅」撼動全球經濟，中國經濟體制改革研究會長彭森指，大陸對此早有準備，「這種準備在八年前就已開始」。大陸對美外貿依存度從百分之廿以上降到十二左右，這意味在外部挑戰不斷加大時，大陸已開始逐步降低對單一市場的依賴。

他提到，當前大陸的製造業規模大致相當於美國的兩倍，日本和德國的各四倍。儘管存在高端晶片製造等技術「卡脖子」問題，但外界施加的限制，反而會刺激大陸加快「補鏈」、「強鏈」的進程。