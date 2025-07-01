陸委會：移交28周年 香港民主指數排名創新低

陸委會昨發布「香港移交廿八周年情勢研析報告」指，中共「一國兩制」承諾變形，國安紅線蔓延擴張。

報告稱，移交廿八年後，國安紅線由「愛國者治港」限縮政治參與，延伸至商人需愛國、維護國安，再納入「習近平思想」的愛國主義教育，香港已受全面監控，「一國兩制」質變為「中央治港、全面管治」。

報告指出，在政治層面，北京繼二○一四年後「一國兩制」白皮書宣稱「高度自治」不是完全自治，中央要落實「全面管治」後，進一步詮釋「港人治港」並非只由港人治港，而是「中央也要治港」。今年六月，中共駐港國安公署與港警國安處「聯合查案」，港府雖強調執法行動均由港警負責，惟仍遭質疑中共指揮辦案，擔憂是否將開「送中」首例。政治異議聲音續遭壓制，創黨逾卅年的民主黨解散。在國際相關評比中，香港民主指數排名創新低，公民與政治權利評分接近中國大陸。

報告並指，在經濟層面，中國大陸對香港經濟影響持續加深，以及美中對抗等因素，均對香港經濟發展帶來風險與挑戰。社會管制方面，國安條款無孔不入。香港新聞自由持續惡化，藝文創作亦成災區。

針對台港關係，報告指香港為我第五大貿易夥伴及第三大出口市場，我為香港第二大貿易夥伴；雙方人員往來逾百萬人次，互為對方第二大客源市場。因應香港情勢，我陸續強化港澳居民申請來台居留、定居、投資等各項審查把關，並將續依賴總統國安統戰威脅十七項因應策略指示，完善風險管控機制。