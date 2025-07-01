國安法5周年 港府防範軟對抗 挨批矯枉過正

港版國安法昨日屆滿五周年，近期多名港府官員頻頻提及要警惕「軟對抗」，稱當前香港社會表面風平浪靜，卻潛藏國安風險，例如有商家在收據上印製反中字眼，或透過散布假消息阻礙政府施政等等，將從教育、網路、文化藝術等多領域加強防範，但民間也出現不同聲音，直言官方矯枉過正。

「軟對抗」是指遊走在法律邊緣的對抗行為，近期至少八名港府高官提及要警惕軟對抗。例如香港特首李家超舉例，有人假冒他人身分進入器官移植登記系統，假扮當事人取消登記，製造很多人退出捐贈器官的假象，直言這就是軟對抗。

香港醫務衛生局長盧寵茂舉例，美國把新冠肺炎源頭問題政治化，試圖削弱大陸的國際影響力，而香港亦出現抹黑疫苗效果的謠言，對抗疫工作造成很大負面影響。文體旅局長羅淑佩則指，軟對抗存在於表演內容、歌曲歌詞、故事情節，例如早前遭國安處點名涉宣揚台獨、港獨及鼓吹武裝革命等主張的台灣手遊「逆統戰：烽火」，就是一種較軟性的媒介，令人不知不覺地滋生錯誤意識。

大公報社評稱，「反中亂港分子」懾於國安法，不敢明目張膽搞破壞，以軟對抗取代硬對抗。

但香港當局加強管控軟對抗，也引發反彈。香港劇作家莊梅岩日前反問，當局一句「警惕軟對抗」，將對香港藝文界帶來多少殺戮，擔憂基層人員或為討好上級或害怕犯錯，把任何蛛絲馬跡、投訴都納入軟對抗，導致冤枉無辜，令香港變得步步為營、矯枉過正。