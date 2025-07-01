觀察站／「用好香港」 國際變局下 北京新思路

今天是香港主權移交廿八周年，這天舉辦著各類活動，有大鑼大鼓的熱鬧；這天又迎來各種評說，廿八年香港事說來話長。簡而化之，可透過兩大活動安排之變，來察香港的冷熱；再由三大熱詞，來察香港的興替。

今年七一安排有兩大活動。首先看北京的安排，是航母山東艦編隊訪港。這次被定位為大陸國產航母首次訪港。這安排有多重意義，主要兩條，一是揚威，一是激發熱情，揚威揚的是「國威軍威」；激發熱情是激發港人的愛國熱情。

另一方面是港府主導下各種「慶回歸」活動，今年突出吃喝玩樂。港鐵要派七萬多張免費車票；政府博物館免票。上千家食肆統一打「七一折」，甚至香港街市這天買菜買魚買肉，也有打「七一折」的。

再透過有關熱詞，來看香港廿八年興替及未來走向。分別是「愛國者治港」、「由治及興」、「戰略布局」。先看「愛國者治港」，是經歷了占領中環、反送中運動等後，正式放下了「港人治港」方針，改為只有「愛國者」才能治港。這一變局透過立法修例完成，包括兩部國安法，兩個新選舉制度，令特首、議員、官員等都必須是「愛國者」。既已成氣候，因何配合廿八年要再提，是因今年底要再選立法會，特首下屆人選也要提早底定。

第二是「由治及興」。這是北京對香港提出的階段性要求，一方面強調過去一段時間主要透過國安法等來「治」，既有硬手段整治，又有軟手段治理。接著要突出「興」，意思是興旺發達。其邏輯關係是先治後興、以治求興。由於沒有很權威的解釋，以何標準來畫定香港之興，還各有理解。難怪有人很不滿部分港人在「軟對抗」。

第三是「戰略布局」，是北京智庫圈子、財經圈子開始熱起來，對未來香港有重大影響。戰略布局通常指中共高層的登高望遠，指明方向之舉，現就香港而言，有兩個層面，一是要透過北京開始制定的第十五個五年規畫，起草其中的港澳專章，對香港未來有明確規定；二是透過不斷修正的治港政策，對香港經濟社會發展及其在國家發展中，要有新定位。

國際變局下，北京有新思路，其中用好香港是一步棋。有的港官沉迷於大灣區的甜蜜中，但北京已開始布局香港重回國際金融中心之路，最新一步是釋放大批中企赴港上市，令港股成為中國與世界資金對接橋梁。