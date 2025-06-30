香港移交28周年 升旗不設觀眾席 港警高度戒備

今天是香港主權移交和特區建成廿八周年，這天大大小小的慶祝活動逾二百項，其中既有固定儀式，如升旗儀式；又有特別安排，如全城的開門見喜吃喝玩樂，以大免費大打折為今次特色。而中共航艦山東艦編隊，錯開七一這天才抵港。

年年香港的七月一日，都以金紫荊廣場的升旗儀式開場。今年七月一日上午八時開始，在金紫荊廣場升旗儀式上，香港特首和港府主要官員、行政會議、立法會成員及終審法院首席法官等，以及社會名流出席，中方駐港四大機構包括中聯辦、外交部特派員公署、解放軍駐港部隊、國安公署主要負責人出席。現場不設公眾觀禮區。升旗儀式後，在香港會展中心舉行慶祝酒會，主要由香港特首主禮致詞。

今年不是逢五逢十大慶，北京不派領導人專程到香港致賀。同時在七一前夕，香港最後一個以抗爭出名的政黨社民連解散，將不會出席示威活動。但香港警察仍高度戒備，包括警方在金紫荊廣場、會展中心一帶實施特別交通安排。

七月一日由香港十八區及部分社會團體，分別組織不同地點、不同形式的活動，主要是地區性的升旗禮，以及各區的大匯演等。但今年最特別的，還是在政府主導下的全城有喜吃喝玩樂，據昨晚最新公布，香港飲食業推出數百項優惠，同時響應政府銀髮經濟政策，提供長者友善的餐飲優惠。參與餐館增至逾四千家，他們在七月一日要提供指定菜式及餐飲優惠。

港府管理的多個室內及戶外康樂設施、科學館及太空館的常設展覽、香港濕地公園、西九文化區M＋標準票的所有展覽，以及香港故宮文化博物館所有專題展覽，全部免費開放。香港海洋公園則推出門票優惠。

北京中央軍委安排的山東艦編隊，不在七月一日抵達，而是在七月三日起一連五天訪港，其中山東艦、湛江艦及運城艦，將在周末開放香港市民參觀，這兩天的參觀預約已額滿。主辦方由六月卅日起，每天選三個時段開放部分的預約名額，額滿即止。