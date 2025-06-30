快訊

網紅「仙塔律師」涉助詐團洗錢洩密 北檢訊後以70萬元交保

陸稱雙航艦完成遠海實戰訓練 並指外軍抵近跟蹤

中央社／ 台北30日電

央視報導，中共海軍遼寧號、山東號航空母艦編隊已「圓滿完成」遠海實戰化訓練任務返港。報導聲稱，訓練任務期間外國軍隊艦機「多次抵近偵察、跟蹤監視」，航艦編隊「全程保持高度戒備、隨時反應的作戰狀態，多次組織艦載機戰鬥起飛」。

台灣國安人士今天對此表示，遼寧號、山東號航艦編隊首次同時出巡西太平洋，並穿越「第二島鏈」，具有兩大戰略意涵，包括凸顯「宰制島鏈能力」與突出「絕對存在感」的戰略意圖，以及演練封鎖全島鏈海空交通線，以衝突邊緣的態勢對各方施壓。

根據央視報導，遼寧號、山東號航艦這次遠海實戰化訓練，2支編隊圍繞偵察預警、防抗打擊、對海突擊等多項課題開展研練。此次訓練任務是「根據年度計劃組織的例行性訓練」，「有效檢驗了部隊聯合訓練成效，提高了維護國家主權、安全、發展利益的能力」。

報導聲稱，任務期間「外軍艦機多次抵近偵察、跟蹤監視」，遼寧號、山東號航艦編隊全程保持「高度戒備、隨時反應的作戰狀態，多次組織艦載機戰鬥起飛，專業穩妥處置應對」，確保了各項訓練任務的「圓滿完成」。

針對遼寧號、山東號航艦編隊這一遠海實戰化訓練任務，國安人士表示，這2艘航艦5月19日起跨島鏈施壓，分別由多艘各型作戰艦、補給艦組成逐次加入兩個航艦編隊。

國安人士分析，遼寧號船團分別在黃海、東海海域進行包括戰機起降、海上巡航、跟監及模擬攻擊外機外艦。6月6、7日間，更發生軍機接近日本反潛機的嚴重空中危安事件，遭日方抗議。截至返港前，船團一度在第一、二島鏈間有長時間演訓。

山東號船團則自菲律賓東北至日本西南諸島周邊進行類似演訓，並在穿過巴林塘海峽返回南海，回到母港。

國安人士表示，自日前香格里拉對話以來，美國、歐盟等多國才陸續提醒注意中國在印太的軍事擴張帶來的威脅，中國更意在凸顯其在印太的「絕對存在」。

日本 實戰化 國安人士

延伸閱讀

香港移交28周年 陸委會：中共「一國兩制」全面變質

中國威脅兩大急迫 賴總統團結十講應對

川普「皇帝」無誤？學者：他在外交及國安領域就是獨裁者

尼坦雅胡以國安為由盼暫免貪腐案出庭 法院允延後

相關新聞

遼寧艦和山東艦完成遠海演習 多次遇外軍戰機

中共解放軍海軍遼寧艦和山東艦航母編隊，已完成遠海實戰化訓練任務返回母港。官方稱，演習期間，遇到外軍戰機曾多次組織艦載機戰...

劍指美國？習近平刊文：面對圍堵 要理直氣壯鬥爭

在中共「七一」黨慶來臨之際，中共黨媒《求是》雜誌將發表中共總書記習近平的文章，強調團結奮鬥，在面對圍堵、遏制、打壓時，要...

王毅出訪歐洲 將會晤歐盟與德法外長

（德國之聲中文網）王毅在週一（6月30日）啟程前往歐盟總部所在地—布魯塞爾，展開為期一週的出訪行程。中國外交部上週表示，中國及歐盟建交50年之際，當前世界「單邊主義、保護主義、霸凌行徑甚囂塵上」，被視

傳北京邀川普出席抗戰勝利閱兵 大陸稱無消息提供

日本共同社昨天報導，中國計劃邀請美國總統川普出席9月3日在北京舉行的第二次世界大戰結束80週年慶祝大會及閱兵式。對此，中...

香港移交28周年 陸委會：中共「一國兩制」全面變質

7月1日，是香港移交中國大陸28周年，大陸委員會公布「香港移交28周年情勢研析報告」指出，香港移交之初，中共承諾「港人治...

影／南投杭州「兩湖論壇」落幕 今年MOU訂單掛零

南投副縣長王瑞德率團赴中國杭州參加兩湖論壇，昨返台，他表示，今年針對文化、農業等簽訂備忘錄，無MOU訂單。縣長許淑華說，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。