習近平文章：面對圍堵遏制打壓 應理直氣壯鬥爭

美中貿易戰之際，中共黨刊「求是」雜誌明天將發表中共總書記習近平的節錄文章。內容指面對圍堵、遏制、打壓應「理直氣壯地進行鬥爭」，必須「發揚鬥爭精神，增強鬥爭本領」，有效應對重大挑戰，不斷奪取「新時代偉大鬥爭的新勝利」。

新華社報導，7月1日出版的第13期「求是」雜誌，將發表題為「團結奮鬥是中國人民創造歷史偉業的必由之路」的文章，內容是習近平自2016年10月至2025年4月間有關論述的節錄。

這篇文章表示，「能團結奮鬥的民族才有前途，能團結奮鬥的政黨才能立於不敗之地」。黨和人民取得的一切成就都是「團結奮鬥的結果」，團結奮鬥是中國共產黨和中國人民「最顯著的精神標識」。必須不斷鞏固和發展「最廣泛的統一戰線，團結一切可以團結的力量、調動一切可以調動的積極因素」，最大限度凝聚起共同奮鬥的力量。

文章提到，中國正處於「實現中華民族偉大復興關鍵時期」，改革發展正處在攻堅克難的重要階段，在前進道路上面臨的「重大鬥爭不會少」。

習近平在文章中說，面對圍堵、遏制、打壓，應「理直氣壯地進行鬥爭」。必須「發揚鬥爭精神，把握鬥爭方向，掌握鬥爭規律，增強鬥爭本領」，有效「應對重大挑戰、抵禦重大風險、克服重大阻力、解決重大矛盾」，不斷奪取「新時代偉大鬥爭的新勝利」。

文章最後又說，「團結奮鬥是黨領導人民創造歷史偉業的必由之路」。只要在黨的領導下全國各族人民團結一心、眾志成城，敢於鬥爭、善於鬥爭，就一定能夠戰勝前進道路上的一切困難挑戰，把「強國建設、民族復興偉業不斷推向前進」。