遼寧艦和山東艦完成遠海演習 多次遇外軍戰機

中共解放軍海軍遼寧艦和山東艦航母編隊，已完成遠海實戰化訓練任務返回母港。官方稱，演習期間，遇到外軍戰機曾多次組織艦載機戰鬥起飛，但沒有說明有關外軍艦機來自哪個國家。

據央視新聞30日報導，近日遼寧艦、山東艦航母編隊完成遠海實戰化訓練任務返港。此次遠海實戰化訓練，兩支航母編隊圍繞偵察預警、防抗打擊、對海突擊等多項課題開展研練，並提到該訓練任務是根據年度計劃組織的例行性訓練，有效檢驗了部隊聯合訓練成效，提高了維護國家主權、安全、發展利益的能力。

報導稱，遼寧艦、山東艦航母編隊在此次遠海實戰化訓練中，轉戰黃海、東海、南海和西太平洋海域，堅持實戰實訓、聯戰聯訓、體系練兵，聯動相關軍兵種兵力組織互為條件、互為對手的實戰對抗，完成偵察預警、防抗打擊、對海突擊、對空防禦和艦載機跨晝夜戰術飛行等科目研練。

任務期間，外軍艦機多次抵近偵察、跟蹤監視，遼寧艦、山東艦航母編隊全程保持高度戒備、隨時反應的作戰狀態，多次組織艦載機戰鬥起飛，專業穩妥處置應對。

央視新聞沒有說明有關外軍艦機來自哪個國家。

據「人民海軍」微信公眾號，大陸海軍新聞發言人王學猛6月10日說，遼寧艦、山東艦航母編隊日前赴西太平洋等海域開展訓練，檢驗部隊遠海防衛和聯合作戰能力。王學猛稱，這是根據年度計劃組織的例行性訓練，旨在不斷提高履行使命能力，「符合相關國際法和國際實踐，不針對特定國家和目標」。

路透稍早報導，2025年6月，中國海軍「遼寧」號與「山東」號航空母艦編隊破天荒首次同時出巡西太平洋，並穿越「第二島鏈」，引發日本、美國與台灣及各界的關注。

據日本防衛省證實，6月7日起，「遼寧」號出現在南鳥島附近海域，而「山東」號於6月9日航行至沖之鳥島北側，進入日本專屬經濟區（EEZ），距離東京約僅1200至1700公里。

這是中國航母首次同時在第二島鏈以東活動，可能挑戰美國及其盟友長期構築的島鏈封鎖戰略。