劍指美國？習近平刊文：面對圍堵 要理直氣壯鬥爭

在中共「七一」黨慶來臨之際，中共黨媒《求是》雜誌將發表中共總書記習近平的文章，強調團結奮鬥，在面對圍堵、遏制、打壓時，要「理直氣壯地進行鬥爭」。

新華社報導，7月1日出版的《求是》雜誌將發表習近平的文章《團結奮鬥是中國人民創造歷史偉業的必由之路》。文章稱，能團結奮鬥的民族才有前途，能團結奮鬥的政黨才能立於不敗之地。「黨和人民取得的一切成就都是團結奮鬥的結果，團結奮鬥是中國共產黨和中國人民最顯著的精神標識」。

文章指出，中國式現代化是全體人民的共同事業，也是一項充滿風險挑戰、需要付出艱辛努力的宏偉事業。「必須加強中華兒女大團結，不斷鞏固和發展最廣泛的統一戰線，團結一切可以團結的力量、調動一切可以調動的積極因素，最大限度凝聚起共同奮鬥的力量」。

文章也稱，中國正處於實現中華民族偉大復興關鍵時期，改革發展正處在攻堅克難的重要階段。「在前進道路上，我們面臨的重大鬥爭不會少。面對圍堵、遏制、打壓，我們應理直氣壯地進行鬥爭」。

文章稱，必須發揚鬥爭精神，把握鬥爭方向，掌握鬥爭規律，增強鬥爭本領，有效應對重大挑戰、抵禦重大風險、克服重大阻力、解決重大矛盾，不斷奪取新時代偉大鬥爭的新勝利。