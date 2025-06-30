王毅出訪歐洲 將會晤歐盟與德法外長

（德國之聲中文網）王毅在週一（6月30日）啟程前往歐盟總部所在地—布魯塞爾，展開為期一週的出訪行程。中國外交部上週表示，中國及歐盟建交50年之際，當前世界「單邊主義、保護主義、霸凌行徑甚囂塵上」，被視為暗批美國的川普政府。官方稱，中歐有必要加強戰略溝通。

據悉，王毅將與歐盟外交及安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）會談，並與和德國外長瓦德富（Johann Wadephul）會晤，這是柏林新一屆保守派政府在5月上台以來，王毅首次訪德。

此外，王毅也預期將會見法國外長巴羅（Jean-Noel Barrot），巴羅在今年3月曾經訪問中國。

烏克蘭預期將成重點

隨著美國斡旋俄烏停火未果，歐洲領袖持續譴責中國對莫斯科的支持，烏克蘭可能是王毅此行中的議程重點。

自俄烏戰爭爆發以來，中國一直將自己塑造成戰爭的中立方。然而，西方國家認為，中國與俄羅斯的密切關係為莫斯科提供了關鍵的經濟和外交支持，呼籲中國應更積極促使俄羅斯停火。

中歐貿易緊張

近年來，中歐關係因歐盟加強對中國經濟行為的關注而日益緊張。歐盟多次指責中國存在不公平的經濟行為。

今年初，歐盟指控中國「不公正和歧視性地限制」歐盟醫療設備製造商參與中國政府採購。本月，歐盟對中國企業的貿易限制再次升級，禁止其參與價值超過500萬歐元的醫療設備採購；對此，中方指責歐盟「雙標」。

去年10月，歐盟決議對中國進口的電動車加徵關稅，引發北京批評，並警告將採取反制措施保護中國企業的利益，隨後便宣布對歐洲進口的白蘭地等產品加徵報復性徵稅，法國首當其衝。

王毅訪歐之際，法新社引述消息人士報導稱，歐中已就白蘭地達成協議，但尚未獲得中國商務部的正式批准。消息人士還表示，最終協議取決於中歐之間電動車的談判進展。

此前，中國商務部發言人透露，中歐雙方針對電動車的價格承諾磋商進入最後階段；同時，法國的白蘭地業者也向中方提交了價格承諾申請，預計7月5日前發布公告。

稀土問題

自4月以來，北京對7種稀土以及相關磁體實施出口管制，作為對川普對等關稅的反制措施，衝擊了依賴中國稀土產品的歐洲企業。

根據國際能源機構的數據，中國控制了全球稀土開採的三分之二以及精煉加工產量的92％。

不過，中國商務部長王文濤本月初在巴黎與歐盟貿易委員謝夫喬維齊（Maroš Šefčovič）會晤時表態，願為歐洲「符合條件的申請建立綠色通道，加快審批，並指示工作層就此保持及時溝通。」

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