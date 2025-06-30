影／南投杭州「兩湖論壇」落幕 今年MOU訂單掛零

南投副縣長王瑞德率團赴中國杭州參加兩湖論壇，昨返台，他表示，今年針對文化、農業等簽訂備忘錄，無MOU訂單。縣長許淑華說，兩岸關係緊縮，銷售確實受阻，但主要是盼落實完成前年由她帶隊簽訂的10億元訂單，已執行達6成。

南投有日月潭，杭州有西湖，為強化觀光合作，2009年創辦兩湖論壇，採兩岸地方交流機制，由南投縣和杭州市輪流舉辦，從觀光擴大到文化、教育、農業交流；今年活動於25至28日在杭州登場，南投縣副縣長王瑞德率團參加，昨天返台。

王瑞德今在縣務會議報告，此次由他率代表團參與，就農業、文化、觀光及教育和杭州市務實交流，縣內青農聯誼會、五顯友心會、舞蹈團也與對岸民間單位簽署茶葉產業、賑災救助、文化產業等3項合作備忘錄，此次則未簽署MOU訂單。

不過，2018年在杭州設點作為南投縣農特產品銷售中心的「南投物產館」，今年在杭州市政府協助下，覓得更優質場域擴大營運，此次也完成擴建重新開館，

新館一開張就有生意上門，盼後續能有更多訂單湧入，成為南投農產銷陸的春燕。

南投縣長許淑華則說，今年沒有簽訂新的訂單，主要是希望落實前年的農業MOU訂單，而她前年親自帶隊赴杭州兩湖論壇，透過南投縣農會簽訂的農業MOU訂單，金額高達新台幣10億元，經了解，已執行達6成，後續盼達成執行率100%。