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中共政治局會議：中央決策議事協調機構要謀大事

中央社／ 台北30日電

新華社報導，中共中央政治局今天召開會議，審議「黨中央決策議事協調機構工作條例」。會議稱，黨中央決策議事協調機構要「堅持謀大事、議大事、抓大事」，及要力戒官僚主義。

新華社報導，中共中央政治局30日召開會議，審議「黨中央決策議事協調機構工作條例」。中共中央總書記習近平主持會議。

會議指出，設立黨中央決策議事協調機構是健全黨中央對重大工作集中統一領導、推動重大任務落實的重要制度安排。制定推出「黨中央決策議事協調機構工作條例」，進一步規範黨中央決策議事協調機構的設立、職責和運行，對於發揮好對重大工作的頂層設計、統籌協調、整體推進、督促落實職能作用，具有重要意義。

會議強調，黨中央決策議事協調機構要準確把握職責定位，「堅持謀大事、議大事、抓大事」，對重大工作實施更為有效的統領和協調，做到統籌不代替、到位不越位。要深入調查研究，提升決策議事質效，提出切合實際、行之有效的政策舉措。要力戒形式主義、官僚主義，工作務求實效。

報導表示，會議還研究了其他事項。

新華社 中共

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