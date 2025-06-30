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為正常消費亮綠燈 重慶區委書記帶頭下館子

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
6月29日，中共重慶市榮昌區委書記高洪波帶頭下館子：「我們要帶頭消費，帶領消費。」 （圖／取自新黄河客户端）
6月29日，中共重慶市榮昌區委書記高洪波帶頭下館子：「我們要帶頭消費，帶領消費。」 （圖／取自新黄河客户端）

據《極目新聞》報導，「我來買單，哪個都不准搶。」6月29日，重慶市榮昌區委書記高洪波帶頭下館子：「我們要帶頭消費，帶領消費。」

重慶市榮昌區區委書記高洪波帶頭下館子消費，引起了輿論高度關注。事實上，重視消費拉動經濟、惠及群眾，高洪波提倡領導幹部下館子消費並不是第一次。 1月6日，在重慶市榮昌區經濟工作會議上，高洪波也曾號召幹部買新衣、下館子，帶頭消費、帶動消費、帶領消費，當時就引發熱議。

在北京當局當前積極治理違規吃喝的背景下，高洪波下館子，被輿論認為起到帶頭作用，在澄清一個基本事實：只要不是違規吃喝，就不必擔心。

官媒人民網對此評論稱，「不吃不喝，經濟不活」「經濟要搞活，紀律要鬆綁」等是錯誤論調，黨性原則和黨的紀律不存在「鬆綁」的問題。另一方面，街頭巷尾的特色店、闔家團聚的聚會飯、朋友小聚的大排檔，本就是生活日常與市場活力之體現。

對此，相關部門列出了違規吃喝的認定標準，指引領導幹部遵守執行。就是說，治理違規吃喝，整治要「精準」，得把「紅線」「綠燈」「尺度」劃清楚，這樣才能守住城市煙火氣。

中共中央5月發布被稱為「史上最嚴禁酒令」，對公職人員在上班和公餘時間何時可以在什麼場合能喝多少酒，規定鉅細無遺，禁酒令是「中央八項規定」所衍生的條文。但在抖音上，東莞一餐飲店老闆娘稱，「禁酒令」後她的餐廳一周沒有一桌客人，該令再不取消，會有數以千計餐廳倒閉，數以萬計的餐飲從業人員失業。

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