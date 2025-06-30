館長預告將再赴深圳直播 帶台灣人看點「震撼的東西」

「館長」陳之漢結束在大陸連續6天的直播返台後，近日接受網路媒體視訊對話時表示，他會繼續到大陸做直播，讓台灣民眾慢慢了解中國大陸取得的進步和成就。他預告，接下來他要去科技之城、媲美美國矽谷的深圳，「帶台灣人民看一些震撼的東西」。

館長說，他認為如果向台灣民眾展示大陸方方面面都進步到這種地步，台灣人民就會越來越喜歡大陸，以後也會很樂意地說「我是中國人」，「這是我現階段的任務」。

大陸網路媒體《觀察者網》30日發布近期邀請館長與大陸全球化智庫（CCG）副主任高志凱展開網路視訊對話的文字實錄。

對於上次大陸行，館長誇稱，他到大陸的直播創下台灣有史以來最高的直播人數，總瀏覽率達2,000萬人次。「我覺得這個記錄應該是前無古人了，後面會不會有來者，我不知道，因為這的確非常難達成，非常難。」

館長表示，他的直播打破了台灣民眾對大陸的刻板印象，「原來大陸是這麼開放」。而且過去台灣民眾不敢在社交媒體發自己去大陸玩的內容，因為會被人在評論區罵。

因為他此行的緣故，「現在大家都在曬自己在大陸玩的經歷，我也跟著館長去上海啦，我在重慶啦，我在北京啦……很多台商也在開直播。所以我覺得大家都要有勇氣，不要再被民進黨蒙蔽。」

對於館長此次大陸行，高志凱認為，館長能夠把大陸的真實情況展現給台灣同胞看，這是非常有意義的，高志凱甚至以「有重大的歷史意義」來形容館長此行。

館長並指稱，「台灣幾乎80%-90%的媒體都已經被民進黨控制，剩下的媒體有一些的確比較偏藍，但是它們也會幫綠營，所以在台灣自媒體就相當重要。」

高志凱也附和說，「我覺得現在台灣的問題不僅是信息繭房，而是台獨分子在搞白色恐怖。第一個，他們剝奪了2,300萬台灣同胞的知情權。」

因此館長表示，接下來他會不斷規劃，去大陸繼續做直播，「多帶台灣同胞甚至是一些網紅，一起去大陸，讓他們知道大陸的市場有多大」，慢慢地讓大家了解大陸取得的進步和成就，「以後他們就會覺得，哇，真的，人家是真的好，我講出來自己是中國人也會驕傲。」

在被問到，登陸後覺得和以往印象中的大陸相比，真實大陸帶給他的最大反差是什麼？館長說，「台灣島上的人總會以什麼自由、民主、法治、進步作為驕傲，同時認為大陸很落後，方方面面都比島上差，這其實就是民進黨塑造的讓大家恐懼的來源。」

「說起來有點丟臉，島上內鬥了9年，基礎設施建設、居住環境、道路規劃、政策上的缺點非常多，吵來吵去也不會改。但是今天我到上海，看到的一切都讓我感覺非常誇張，台灣這邊的網友說我就是個土包子，像劉姥姥進大觀園。我去過台北，拿台北和上海作比較，那的確是上海更震撼。」

館長表示，其實看到上海繁華到這種地步，人們就該去做一個思考了，大陸方方面面已經甩台灣好幾條街，他希望大家都可以親自過去看一看。

但館長也坦承，在這次大陸行後，現在他已被打成統戰樣板，導致他目前「活得比較艱難」，「因為他們會號召大家來抵制我，說只有拒絕買我的東西才能保護台灣」。