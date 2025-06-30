大閱兵前 中共火箭軍發布《火箭軍戰歌》MV

中國大陸即將在9月3日舉行反法西斯戰爭勝利八十周年大閱兵，6月29日中共解放軍火箭軍率先發布《火箭軍戰歌》MV，高唱：「東風萬里嘯長空，長劍倚天刺蒼穹，全時全域有我在，戰略重拳震強敵。忠誠守號位，熱血染長纓，精準打得狠，萬箭響雷霆，礪劍報國展雄風，純潔光榮火箭軍。」

據央視軍事頻報導，這首戰歌充分展現了戰略軍種的昂揚風貌，生動表達了火箭軍官兵的忠誠擔當，深情抒發了礪劍報國的壯志豪情！唱響《火箭軍戰歌》，導彈部隊官兵昂首闊步邁向新的征程，同心奮進書寫新的榮光！

中共解放軍火箭軍，由第二砲兵更名而來，於2015年12月31日正式成立，是中國大國地位的戰略支撐，是維護國家安全的重要基石。 2015年12月，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平向火箭軍授予軍旗並致訓詞。

中共火箭軍由核導彈部隊、常規導彈部隊及作戰保障部隊組成，15萬兵員。 2016年11月，共青團中央在其官方微博上披露：火箭軍裝備各型近程彈道飛彈（東風-11，東風-15及東風-16系列）1,150枚，各型中程彈道飛彈300枚（東風-21系列和東風-26型），各型遠程/洲際彈道飛彈200枚（東風-5系列，東風-31系列及東風-41型），此外還裝備各類巡弋飛彈3,000枚。