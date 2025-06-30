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逾2000陸配未繳喪失原籍證明 移民署：窮盡方式找人

中央社／ 台北30日電
台灣移民署要求2004年前赴台定居的陸配補繳除籍證明，引起恐慌。圖為新黨等多個團體日前發起挺陸配遊行。(聯合報系資料照片)
台灣移民署要求2004年前赴台定居的陸配補繳除籍證明，引起恐慌。圖為新黨等多個團體日前發起挺陸配遊行。(聯合報系資料照片)

原陸籍人士補件「喪失原籍證明」，申請時間將在30日屆滿。針對目前仍有2000多名陸配失聯，內政部移民署長林宏恩今天受訪表示，會透過健保資料勾稽或國安單位協尋等，窮盡一切方式將人找出來，共同解決問題。

陸委會26日下午舉行例行記者會，陸委會副主委梁文傑主持並說明「喪失原籍證明」補件相關進度，他當時表示，根據統計，至今尚未與政府聯繫者計2237人，已陸續獲悉現居住地者約占2成，移民署正就近查訪，期盼能儘早聯繫到當事人，並到戶提供申請表件以協助申辦。

立法院司法及法制、內政委員會聯席會議今天併案審查朝野立委所提內政部新住民發展署組織法草案等案，林宏恩等人列席說明。對於上述議題，林宏恩會前接受媒體聯訪，針對目前仍有2000多名陸配失聯等情況，作相關說明。

林宏恩說，關於到目前為止還沒聯繫到的2000多名陸配，只要他們展現出願意處理的願意與行動，對於註銷戶籍這種重大事件，「我們不會逕予處理」。

林宏恩指出，目前失聯的陸配，有可能是因為在台灣未育有子女，屬於比較年長、孤老的弱勢或是有資訊落差等，會窮盡一切方式，包括透過健保資料的勾稽或國安單位協尋等，盡量把他們找出來，共同解決問題。

陸配 移民署

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