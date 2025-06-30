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香港國安法5年 資深媒體人盼政治緊縮到此為止

中央社／ 台北30日電
5年過去，香港街頭的抗議聲吶喊聲已消失。路透資料照片
5年過去，香港街頭的抗議聲吶喊聲已消失。路透資料照片

5年過去，香港街頭的抗議聲吶喊聲已消失，如今市民將心思放回日常生活，努力適應時代的巨變，而政府卻依然緊盯著「軟對抗」。資深媒體人劉銳紹坦言，既然已出現來之不易的安定祥和局面，希望政治緊縮可以「到此為止」。

2020年6月30日晚上11時，香港國安法正式實施。這5年間，社會從激烈的街頭運動走向沉默。根據官方數據，超過300人因涉嫌違反國安相關條例被捕。特首李家超近日表示，涉及國安的罪行整體呈下降趨勢。

與此同時，許多市民在尋找新的生活節奏。醫生梁先生向中央社說：「我現在只想靜靜地賺錢。」他的朋友圈也是如此，大家熱衷於自己的生活，對政治關心的熱度大不如前。

前記者陳小姐則向中央社說，自從離開媒體轉做一般文職後，便不再特別關注國安新聞，「反正我不會去做那些有風險的事。」她的話，反映了不少港人的心態，就是選擇低調避險，不觸碰敏感地雷。

然而，政府並未放鬆警惕，持續緊盯「軟對抗」。官方聲稱，「軟對抗」不限於政治層面，還延伸至文化、醫療、教育及土地等多個範疇。

資深媒體人、時事評論員劉銳紹觀察到，過去5年，官方維持其政治張力，但民心卻漸漸渙散。

劉銳紹向中央社表示，政府一方面持續執行國安法，防範外國勢力滲透；另一方面又認為形勢可控，這種「周而復始」的態勢造成一種政治張力。市民不會與政府對抗，而是「你有你講，我有得躺」。只要政策符合市民期望，多數人會願意接受；若不符合，大家便選擇沉默。

劉銳紹補充，當政府談及振興經濟，市民普遍認同，但談及有關政治權利的政策時，即使官方鼓勵參與，市民都未必願意。政府的政治動員力降低，要在政治事件上動員市民配合很難。

不少市民將目光轉向經濟的變化，2024年的結業潮延續至今。過去半年，至少有23個連鎖餐飲品牌和多家知名食肆結業，及至少有4間戲院關閉，這些都是市民日常生活中切實感受到的改變。

劉銳紹強調，他並不反對維護國家安全，亦不反對國安法，關鍵在於如何執行。政府仍在嚴防「軟對抗」，要回復以前政治上相對寬鬆已不可能。

劉銳紹說，既然已出現來之不易的安定祥和局面，希望政治緊縮可以「到此為止」，這樣可以改善社會氣氛，也不會影響政府維持政治張力。

5年過去了，這個城市在變。有些人，包括今年已刑滿出獄的泛民主派人士，正努力展開新生活，從過去的政治風波中重新出發。但仍有不少人仍面臨未知的命運，包括蘋果日報創辦人黎智英及多名高層，還有前支聯會副主席鄒幸彤等人，正等待法律的最終裁決。

香港未來會如何，沒有人能預測，在沉寂背後，安穩的生活，或許是眼前較實際的願望。

國安法

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