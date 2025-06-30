央視：殲20緊急升空攔截外國軍機 成功逼退

據央視軍事頻道報導，2025年6月下旬，外軍機逼近中國東海防空識別區甚至領空，「王海大隊」（解放軍首支整建制列裝殲-20的部隊）飛行員在訓練結束後立即由訓轉戰，多架殲-20緊急升空攔截。大陸軍事博主推測外機為隱身戰機如F-35 。

報導稱，外軍機試圖以「氣勢壓制」，陸方飛行員堅決不退讓，通過「左急轉」等高難度機動動作展開數輪攻防，持續佔據優勢位置，最終逼退外機。

飛行員明確表示：「我們肯定不能退讓！」並強調需具備「空中拼刺刀」的無畏精神，展現捍衛主權的決心。

報導稱，殲-20憑藉隱身性能和先進航電系統，實現「先敵發現、先敵鎖定」。外軍雷達難以探測其蹤。

此外，還有超視距作戰能力。殲-20擅長超視距打擊（20公里外），此次近距離纏鬥中亦展示出卓越機動性，打破「五代機不擅格鬥」的偏見。

體系化作戰也是原因，此次共軍結合預警機（如空警-500）和地面雷達，構建「偵-控-打-評」閉環系統，高效協同壓制外機。

為何此次出動殲-20而非殲-16？新浪軍事分析，常規攔截任務多由殲-16執行，因其機動性強、載彈量大且可外掛導彈形成視覺威懾。但此次外機疑似為隱身戰機，需同級戰機應對。