陸學者籲制定「維護國家統一法」 納入「迫害統派罪」

隨著兩岸緊張情勢不斷升高，大陸再度出現制定《維護國家統一法》的呼聲。廈門大學法學院教授魏磊杰指出，民進黨正如火如荼以不碰觸《反分裂國家法》劃定的紅線方式推進「柔性台獨」，昔日以「反獨」為重的《反分裂國家法》已不足以因應民進黨長期執政的兩岸變局，大陸需制定更具執行面向的綜合性法律—《維護國家統一法》。

2016年前總統蔡英文上任後，大陸內部就不斷出現過制定《維護國家統一法》的聲音，但官方均未正式回應，而今再有學者呼籲北京當局制定《維護國家統一法》值得關注。

根據廈門大學法學院官網資料，魏磊杰研究領域為民法基礎理論、婚姻法、工程法學以及轉型中國的法治與國家治理。魏磊杰曾是政大法學院訪問學人，今年2月曾來台客座研修。

魏磊杰近日大陸網路媒體《觀察者網》發表題為「特朗普2.0時代是解決台灣問題的最佳時機嗎？」的長文指出，2005年3月中共人大通過《反分裂國家法》有其推出的歷史背景，當時陳水扁大走「暴衝台獨」路線，企圖大搞「正名制憲」烽火兩岸。

但當年國、親、新三黨相對團結，尚可在台灣內部形成制衡力量。這部立法猶如反獨備案，更像是一種非常情況下不得不的被動因應。

魏磊杰表示，20年後兩岸關係比之當年已判若天淵，就國共關係論，2005「胡連會」時對「九二共識」的堅定立場在如今的國民黨內部早已態度成疑。

就執政的民進黨來說，雖然「法理台獨」的主張日趨微弱，但以不碰觸《反分裂國家法》劃定的紅線方式進行的「柔性台獨」卻如火如荼。在此情勢下，當昔日以「反獨」為重的原則性、宣示性的《反分裂國家法》已不足以因應民進黨長期執政的兩岸變局，勢必迫使中國大陸要化被動為主動。

魏磊杰稱，大陸需要制定更具執行面向的綜合性法律，而《維護國家統一法》的蓄勢待發，無疑是要為最終統一取得更為堅實且更具操作性的法律依據。他為此提出制定該法時應秉持的三個層面立法導向：

一、對於回歸後台灣居民享有的權利，完全可以參照《香港基本法》《澳門基本法》的規定進行具體列明，以最大可能減少未來治理台灣社會所遭逢的心理阻礙；

二、民進黨一黨獨大，不排除台灣部分黨派會轉而投向大陸，為回歸後的台灣政壇重新占據優勢地位而提前布局。《維護國家統一法》應留足相應的制度空間，以有效「回應」這些可能的訴求；

三、民進黨執政後，接連祭出「反統戰」組合拳，大陸有必要把「迫害統派罪」寫入《維護國家統一法》。

魏磊杰最後強調，除軍事準備、戰略準備以及統一前後方方面面的準備外，中國大陸更需要的是戰略決心與政治意志的準備，讓隨時可以統一成為普遍共識，才能為中華民族偉大復興的早日實現提供實質助力。

蔡英文上任後，2017年2月8日在國台辦例行記者會上，日本《讀賣新聞》曾提問大陸是否已在研議《維護國家統一法》？當時國台辦發言人安峰山僅表示，《反分裂國家法》在反對和遏制台獨分裂行徑、維護台海和平穩定、促進兩岸關係和平發展等方面，發揮了十分重要的作用。

蔡英文第二個任期，2020年12月16日在國台辦例行記者會上，新華社提問大陸是否可能推出《國家統一法》？當時國台辦發言人朱鳳蓮重申，「我們將採取各種必要措施，堅定推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程，堅決地粉碎任何台獨分裂圖謀，捍衛國家主權和領土完整。」