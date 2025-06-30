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黃仁勳攬華裔AI人才 任輝達科學家

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
輝達ＣＥＯ黃仁勳（左圖左）近日招攬兩位華裔ＡＩ人才，朱邦華（左圖右）將加入輝達擔任首席研究科學家，焦劍濤（右圖右）則未透露加入後的具體職位。圖／取自「智東西」
輝達ＣＥＯ黃仁勳（左圖左）近日招攬兩位華裔ＡＩ人才，朱邦華（左圖右）將加入輝達擔任首席研究科學家，焦劍濤（右圖右）則未透露加入後的具體職位。圖／取自「智東西」

輝達ＣＥＯ黃仁勳近日招攬兩位華裔ＡＩ人才加入輝達陣營，分別是朱邦華（Banghua Zhu）將加入輝達擔任首席研究科學家，焦劍濤（Jiantao Jiao）則未透露加入輝達後的具體職位。

朱邦華與焦劍濤廿八日在社群平台上貼出與黃仁勳的合照。朱邦華在Ｘ上稱：「很高興告訴大家，我將加入ＮＶＩＤＩＡ擔任首席研究科學家」，他在評論區回覆網友稱，他將加入輝達的Star Nemotron團隊，負責應用研究。據輝達官網表示，該團隊主要是利用推理和多模態基礎模型構建企業AI Agent。

焦劍濤則說：「很高興分享我將加入ＮＶＩＤＩＡ，助力推動通用人工智慧／超級智慧的前沿發展」。但他並未指明具體加入的團隊與職位。

大陸智慧產業媒體「智東西」報導，朱邦華與焦劍濤都曾在北京清華大學就讀。

據了解，朱邦華目前是華盛頓大學電子與電腦工程系助理教授，二○一八年獲北京清華大學電子工程學士學位，二○二四年獲加州大學柏克萊分校電子工程與電腦科學系博士學位。二○二二年至二○二三年，他先後在谷歌、微軟實習。

焦劍濤是加州大學柏克萊分校電子工程與電腦科學系教授，研究方向包括生成式ＡＩ、基礎模型、機器學習系統中的隱私和安全、強化學習、機器學習的經濟視角及機器學習在自然語言處理、代碼生成、電腦視覺、自動駕駛和機器人技術中的應用。他於二○一二年獲北京清華大學電子系學士學位，同時是二○一一年清華特等獎獲得者，二○一八年獲史丹佛大學博士學位。

朱邦華和焦劍濤在二○二三年聯合創辦了生成式ＡＩ企業Nexusflow。這是一家利用生成式ＡＩ幫助企業理解網路安全數據的初創公司，其試圖整合來自各種安全知識來源的數據，並通過ＡＰＩ接入現有的安全工具，利用在客戶防火牆後或雲端運行的開源大型語言模型，讓用戶能夠控制安全軟體，並使用自然語言命令獲取指標和洞察。

黃仁勳 輝達 清華大學 AI

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