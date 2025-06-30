封殺2年後 陸有條件恢復日水產品進口

中日關係出現緩和跡象。中國大陸海關總署昨日宣布，中方決定有條件恢復日本部分地區水產品進口，即日起恢復部分原產地為日本的水產品進口，惟福島縣、群馬縣、栃木縣、茨城縣、宮城縣、新潟縣、長野縣、埼玉縣、東京都、千葉縣等十個都縣除外。

大陸海關總署昨晚發布「關於有條件恢復日本部分地區水產品進口公告」指出，在持續開展針對日本福島核汙染水排海的長期國際監測和中方獨立取樣監測且結果未見異常，日本承諾保障輸陸水產品質量安全前提下，據大陸食品安全法律法規和世界貿易組織「實施衛生與植物衛生措施協定」有關原則，為維護消費者合法權益，中方決定有條件恢復日本部分地區水產品（含食用水生動物）進口。

公告指，日本輸陸水產品企業應當符合大陸進口食品境外生產企業註冊管理等相關規定。已暫停進口的水產品生產企業應當重新申請在陸註冊，獲得註冊之日起生產的水產品方可輸陸；對食用水生動物，養殖與包裝企業也需完成註冊程序。

此外，日本水產品進口申報時，應提交日本官方出具的衛生證書、放射性物質檢測合格證明和產區證明。而海關對日本輸陸水產品實施嚴格監管，一旦發現不符合相關法律法規和食品安全標準，將及時採取控制措施。

此前，中日雙方五月底在北京就日本水產品安全問題展開新一輪技術交流，中方稱該次交流取得「實質進展」，日方則稱兩國已達共識，在所需的登記手續完成後，中方將恢復進口日本水產品。這是今年以來中日在福島核汙染水排海背景下多輪溝通的關鍵一步，同時也是日本水產品因福島核處理水問題被封殺兩年後，再次重返大陸市場的重要訊號。

當時有日媒稱，據雙方共識，日方會在每次出口時出具檢測證明，確保不含銫-一三七等放射性物質。不過，此批解禁不包括福島、宮城、千葉、東京等十個都縣的水產品。