港最後泛民派解散 社民連：面對強大政治壓力

香港「社會民主連線」昨宣布解散，標誌著香港泛民主派主要政治團體全部消失。香港社民連主席陳寶瑩在記者會上說，面對「強大政治壓力」，經考慮各方面因素，在一致通過下宣布即時解散。

香港社民連成立於二○○六年十月一日，其主要成員自我認定為左翼意識形態的民主派政黨，香港政圈則將其歸納為激進民主派政黨。社民連的機關刊物是「抗命」，其一個著名口號是「沒有抗爭，哪有民主」，主張議會、街頭及司法三線抗爭，以群眾運動推動社會變革，是以其主要成員多因參與公民抗命被捕或入獄，社民連前主席梁國雄現仍在獄中。

社民連曾擁有三個香港立法會議席，也因之排在香港民主黨、香港公民黨後，人稱香港民主派第三大政黨。這個政黨選擇在香港主權移交廿八周年前夕宣布解散，其記者會以「寧化飛灰，不作浮塵」的布條為背景。

社民連主席陳寶瑩在記者會上說，社民連成立以來，鼓勵市民為權益發聲，後經歷組織內部紛爭，領導層幾乎全部入獄，香港也經歷改變。過去廿年社民連在重大社會倡議上不曾缺席。當香港民主黨解散後，社民連面對更大的壓力，故作出決定，在香港社會活動史中要鞠躬下台。她說，社民連近年艱難前行，至今已走到盡頭，面對強大政治壓力，考慮過各方因素，特別是對會員和同行者的影響，只能沉痛地宣布解散。解散安排獲所有成員一致通過。

社民連副主席周嘉發稱，社民連現時在街上擺攤位作演講亦相對困難，在街上派傳單是十分平常的事，今日無法繼續下去，希望大家謹守崗位。社民連成員黃浩銘期望社民連為最後一個解散的公民組織；曾健成稱作為創黨成員之一，唯有祝福香港人平安。

香港行政會議成員湯家驊認為，回顧社民連進入議會的十年，證明肢體碰撞或鬥爭文化，並不能達到任何目的，反而令普選方案被否決、議會被癱瘓，反修例事件已經證明傳統民主派在議會已失去應有作用。