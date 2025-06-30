港主權移交28年 山東艦首次到訪

七月一日是香港主權移交廿八周年，中國大陸國防部日前宣布，由共軍航艦「山東艦」為首的海軍艦艇編隊將從七月三日起訪問香港五天，並開放參觀，這將是山東艦首次訪港，也是共軍航母時隔八年再臨香江。

大陸軍事專家分析稱，大陸「國之重器」的到訪將展現北京維護香港長治久安的支持，同時能震懾「一些圖謀不軌的勢力」。

大陸國防部廿八日宣布，經中央軍委批准，七月三日至七日，由航空母艦山東艦，導彈驅逐艦延安艦、湛江艦，導彈護衛艦運城艦組成的海軍艦艇編隊將訪問香港，期間組織系列開放參觀和文化交流活動，讓香港市民能更加直觀、深入地了解新時代國防和軍隊建設發展情況。

大陸軍事專家張軍社指，山東艦航母編隊完全由大陸自主研製，且被譽為航母編隊的「帶刀護衛」的延安艦隨行，這也是○五五「萬噸大驅」首次訪港。香港作為對外開放的橋梁與窗口，大陸的國之重器展示出強大的作戰能力，對於一些圖謀不軌的勢力自然有一定震懾意義。

新華社指出，自一九九七年香港主權移交以來，共軍海軍艦艇曾以各種形式八次到訪香港。大陸首艘航母「遼寧艦」編隊曾在二○一七年香港主權移交廿周年之際訪港，當時是共軍航母首次停靠香港、遼寧艦首次對外開放，也是艦載戰鬥機首次集中展示。

深圳衛視「直新聞」指出，遼寧艦、山東艦都是在服役五年左右時訪港，這是一艘航母完成戰鬥力生成，正處於英姿勃發的時期，山東艦訪港是對維護香港長治久安，「一國兩制」行穩致遠的最好詮釋。可能也意味這種活動形式將成為慣例，有助於將香港與中國大陸更緊密聯繫在一起，也將有力促進香港同胞的「人心回歸」。其次，這也是抗戰勝利八十周年重大歷史節點下的一次重要活動。

香港文匯報報導，七月五日、六日，山東艦將開放參觀，民眾可在指定區域參觀山東艦及戰鬥機、直升機等艦載武器裝備，並觀看訓練展示；民眾另可在昂船洲軍港參觀湛江艦、運城艦及艦載直升機等武器裝備、觀看訓練展示。

山東艦是大陸首艘自主設計和建造的航空母艦，二○一九年正式服役，入列中共海軍的第二艘航艦。山東艦長逾三百公尺、寬七十五公尺，滿載排水量逾六萬噸，可搭載多架殲十五艦載戰機、預警直升機、反潛直升機等。