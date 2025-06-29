成立19年「社民連」解散 香港泛民黨派5年間被國安法清零殆盡

成立19年、屬香港泛民主派政黨要角的社會民主連線（社民連）今天正式宣布解散。有香港人士直指，這象徵香港泛民黨派在2020年6月30日「港區國安法」實施後的強大壓力下，已被「清零」殆盡。

2020年6月30日，「港區國安法」由中國第13屆全國人大常委會通過，同日以全國性法律形式納入「香港特別行政區基本法」附件三當中，在香港正式公布實施。在這一壓力下，香港泛民黨派在這5年間先後走向解散的命運。據2024年一項非正式統計，香港已有逾90個機構或組織因此解散，其中並不都是政治團體。

就在「港區國安法」2020年6月30日實施當天，2019年香港「反送中」運動中扮演要角的政黨「香港眾志」，時任秘書長黃之鋒、創黨主席羅冠聰、前副秘書長周庭等人先後宣布退出；當天稍晚，「香港眾志」便宣布即時解散，停止一切會務，成為「港區國安法」影響下第1個解散的政黨。

2021年2月27日，泛民陣營另一個當時已成立19年的政團「民主動力」，也在「港區國安法」的強大壓力宣布停止運作。同年2月28日，香港警方即以「串謀顛覆國家政權」的罪名，將47名參與2020年香港立法會選舉民主派初選的人士起訴，成為「47人案」，二者被認為是「港區國安法」鎮壓香港民主派的標誌性事件。

此後，2021年成為香港泛民政治黨派及親泛民團體大量被解散的集中期。其中包括同年6月26日宣布解散的「新民主同盟」；8月13日宣布解散的泛民要角「民間人權陣線」（民陣）；9月3日宣布解散的「熱血公民」；9月25日宣布解散、成立32年的泛民另一要角「香港市民支援愛國民主運動聯合會」（支聯會）等。

但香港泛民陣營受壓瓦解的過程，並未因此停歇。其中，2023年5月27日，成立17年、推動香港特首直選甚力的香港公民黨宣布清盤解散，並在完成10個月的清盤過程後，在2024年3月27日正式解散。

今年2月13日，自1991年起定期進行民意調查的香港獨立民調機構「香港民意研究所」（香港民研，前身為「港大民研」），也宣布「無限期擱置所有自費研究活動」，包括長期進行的定期民調及專題研究，未來將轉型或結束運作，並徵求有心人接手。

1週後的2月20日，成立31年的老牌泛民政黨香港民主黨也宣布解散，並成立小組處理解散及清盤事宜。同年4月13日，香港民主黨召開特別會員大會，決議授權中委會解散該黨。

6月29日下午，香港社民連召開記者會正式宣布解散。主席陳寶瑩表示，社民連面對「強大政治壓力」，考慮到對會員及同行者的影響而作決定，是沒辦法之下的惟一選擇，並對社民連走到盡頭感到「有愧於心」。