香港國安法實施後仍堅持公開擺攤示威 社民連終走到盡頭

今天宣布解散的香港政黨社會民主連線，最後一次公開擺攤（街頭擺攤宣傳主張）是6月8日，其官方臉書貼文寫著「天氣不穩提防氣流」。社民連是香港國安法實施後，僅有仍然堅持公開擺攤及為民示威爭取權益的香港政黨。

社民連被視為香港泛民主派中激進的政黨。2020年6月香港實施國安法之後，社民連仍然堅持公開擺攤為市民爭取權益，且在勞動節或港府發表施政報告等日子，為勞工及基層走上街頭表達訴求。

社民連的公開行動經常被警方監視。社民連臉書提到，有一次主席陳寶瑩在銅鑼灣擺攤講述有關政府擴大輸入外地勞工，有10多名警察在現場，應付社民連4名發放傳單的人員。

臉書另一則貼文提到，今年5月1日勞動節社民連到政府總部表達訴求，「人數之小亦不敢自稱為『示威』，以往手持旗海直幡的友好團體和義工們亦只成追憶，消失第六年」。

陳寶瑩等4人此前被控於2023年4月至5月期間，在銅鑼灣及灣仔擺攤派發印有捐款二維碼的刊物、展示黑布，被控「無牌籌款」及「未經准許展示招貼或海報」共12項傳票罪，今年6月被法院判罪名成立，陳寶瑩被判罰款港幣6600元（約新台幣2.4萬元），另外3人被判罰款1000至3000元。

陳寶瑩今天在社民連宣布解散的記者會表示，她於2021年接任主席，當時社民連6名領導層先後入獄，她不想因為社民連無人接棒而解散。

她說，過去數年有市民在她擺攤時拍一拍她，又或暗暗伸出大拇指，給予無言的支持，是他們很重要的精神力量。雖然請願擺攤對政府沒有任何影響，但這是公民權利，所以一直堅持。