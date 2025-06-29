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香港政黨社民連宣布解散：面對強大政治壓力沒選擇

中央社／ 台北29日電

成立19年的香港政黨社會民連線今天召開記者會正式宣布解散。主席陳寶瑩表示，社民連面對「強大政治壓力」，考慮到對會員及同行者的影響而作決定，是沒辦法之下的惟一選擇，對社民連今天走到盡頭感到「有愧於心」。

社民連今天的記者會背板上，貼出了「寧化飛灰，不作淨塵」的字樣。陳寶瑩表示，明年5月1日勞動節是社民連成立20週年，但面對「強大政治壓力」及考慮各方因素，包括對會員及同行者的影響，只好沉痛地宣布解散。

陳寶瑩表示，社民連是旗幟鮮明反對派，相信權力歸於人民，爭取一人一票，希望達到政治平權的雙普選制度，透過遊行請願為弱勢發聲。對不公不義政策從來不留情面公開批評，以「沒有抗爭，哪有改變」的非暴力手段，由街頭、議會到法庭抗爭。

她表示，香港過去20件重大的社運及政策倡議，社民連從不缺席，對社民連今天走到盡頭「有愧於心」。在現今的骨牌效應下，社民連不會是最後一個宣布「自願解散」的組織。

有記者問到所指的「政治壓力」為何，以及解散一事蘊釀了多久等問題，陳寶瑩沒有詳細解釋，僅表示自民主黨早前宣布啟動解散後，社民連是唯一仍活躍的政黨，面對很大的壓力，但強調社民連「無罪可畏、無罪可懼」。

對於為何選擇在6月30日國安法5週年前夕及7月1日香港主權移交28週年前宣布解散，陳寶瑩表示，選擇這日子是無可奈何的決定。

陳寶瑩的丈夫梁國雄（綽號「長毛」）是社民連前主席，因泛民主派初選案正在監獄服刑。陳寶瑩表示，梁國雄知道社民連解散一事，強調「希望所有在座的人平安」。

同因初選案被判刑後出獄的社民連前副主席岑子杰接受提問時表示，不知道什麼可以說，什麼不可以說，他也是心懷恐懼及緊張。他於2008年加入社民連，當時社民連將性小眾議題放在黨綱，直至現在都沒有拿掉。

香港國安法實施後不少公民組織及政黨解散，今年4月民主黨宣布啟動解散，社民連解散後，泛民政黨僅餘民協，但近年不太活躍。

香港 社運 平權 壓力 國安法

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