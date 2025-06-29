西藏自治區60年 習近平回信村民：維護好民族團結

大陸國家主席習近平日前在寄給西藏林芝市嘎拉村全體村民的回信中，呼籲村民要切實維護好民族團結，並為建設繁榮穩固的中國邊疆貢獻力量。

新華社報導，今年是西藏自治區成立60周年，嘎拉村全體村民近日給習近平總書記寫信，彙報村裡發展變化情況，表達感恩奮進、創造更加美好生活的決心。

習近平回信中指出，看到來信，想起4年前的嘎拉村之行，「漂亮整潔的村莊、熱情淳樸的村民，給我留下深刻印象。得知這幾年村裡又有新變化，鄉親們的收入增加了，為你們高興。」

習近平強調，「大家在信裡說得好，看著北斗星走不迷路，跟著共產黨走會幸福。希望你們在黨的興邊富民好政策引領下，切實維護好民族團結，創造更加幸福美好的生活，把雪域高原的自然美景保護好，把『桃花村』品牌擦得更亮，為建設繁榮穩固的祖國邊疆貢獻力量。」

習近平2021年7月曾在西藏考察時到訪嘎拉村看望慰問村民群眾。嘎拉村因山野桃花而聞名。該村在習近平到訪指示後，近年積極在發展鄉村旅遊、壯大集體經濟、促進民族團結等方面取得了新的成績。

西藏自治區自1965年成立以來，於今年滿60周年，當地正籌備慶祝活動。從近日該活動籌備委員會發布的活動標誌可知，中共統治西藏成果著重在現代化建設，因為該圖徽集結西藏復興號、現代化新農村、風力發電、雪山、藏羚羊等符碼。

另一方面，西藏流亡政府日前表示，西藏精神領袖達賴喇嘛將於7月2日發表談話，達賴喇嘛將迎接90歲大壽，外界高度關注他是否會決定繼任人選。許多流亡藏人憂心，中共將任命達賴喇嘛的繼任者以加強對西藏的控制。